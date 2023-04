La Bande indienne d'Osoyoos restaure des terres ravagées par un feu de forêt grâce à un projet de plantation d'arbres





OSOYOOS, BC, le 14 avril 2023 /CNW/ - L'expansion des forêts et l'amélioration de leur santé sont des piliers de la stratégie adoptée par le gouvernement du Canada pour contrer et atténuer les effets des changements climatiques. Les forêts sont une solution climatique naturelle : les arbres préservent la biodiversité, protègent et préservent les ressources en eau et réduisent les émissions en captant et en stockant du carbone excédentaire. En plantant les bons arbres au bon endroit et au bon moment, nous serons mieux armés pour lutter contre les changements climatiques.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 331 000 $ à la société à responsabilité limitée Nk'Mip Forestry pour son projet de restauration des terres de la Bande indienne d'Osoyoos ravagées par le feu de forêt de Nk'Mip Creek. La contribution provient du programme 2 milliards d'arbres , qui soutient les pouvoirs publics et les organisations dans leurs efforts pour planter deux milliards d'arbres en l'espace de dix ans. Les arbres plantés grâce à ce programme capteront et séquestreront du carbone du milieu atmosphérique, amélioreront la qualité de l'air et de l'eau, contribueront à la restauration de la nature et de la biodiversité, rafraîchiront nos centres-villes et soutiendront des milliers d'emplois durables dans tout le pays.

Le projet permettra de planter 70 000 arbres sur les terres de réserve de la Bande indienne d'Osoyoos qui ont été incendiées lors du feu de forêt de Nk'Mip Creek en 2021. En outre, ce projet de restauration mettra les Aînés et les membres de la communauté à contribution dans la cueillette de cônes et de graines, la culture d'arbres à la pépinière locale, la plantation d'arbres et la réalisation d'inventaires après plantation. Il permettra également de restaurer l'habitat faunique, de rétablir l'habitat essentiel de certaines espèces en péril, de réduire le risque de feux de forêt pour les collectivités locales, de séquestrer du carbone et d'ouvrir des possibilités d'emploi à l'échelle locale.

Enfin, le projet procurera des bénéfices d'ordre culturel aux membres de la Bande indienne d'Osoyoos - il leur donnera la possibilité de diriger des activités qui ont lieu sur leur territoire ancestral et contribuera à promouvoir le rétablissement de certaines espèces du sous-bois ayant une grande valeur culturelle et à rétablir des territoires de chasse essentiels.

Citations

« L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres est un élément phare de notre démarche collective pour combattre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. L'annonce d'aujourd'hui fera progresser les efforts déployés pour assurer l'expansion des forêts, ce qui contribuera à capter et à stocker du carbone du milieu atmosphérique, à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, à restaurer la nature et la biodiversité et à créer des emplois durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les efforts de restauration dans les zones de la réserve qui ont été endommagées par le feu sont essentiels pour reconstituer l'habitat faunique et fournir un refuge contre les prédateurs et les éléments. Si l'on tient compte également des effets positifs que ces arbres et ces arbustes auront en matière de captation de carbone, il s'agit d'un projet important, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Ressources naturelles Canada. »

Vern Louie

Aménagiste, Nk'Mip Forestry

« Nous sommes choyés de bénéficier du financement du programme 2 milliards d'arbres, ce qui contribuera à la restauration des zones endommagées par le feu sur les terres de réserve de la Bande indienne d'Osoyoos, près d'Oliver. La plantation d'arbres ignifuges, dont le peuplier faux-tremble, le pin ponderosa, le sapin de Douglas et le mélèze de l'Ouest, permettra non seulement de séquestrer du carbone, mais aussi d'améliorer la biodiversité et la résistance aux feux de forêt dans les zones visées par le projet. »

Peter Flett

Forestier professionnel inscrit

« Le projet de restauration des terres de la Bande indienne d'Osoyoos ravagées par le feu de forêt de Nk'Mip Creek met à la fois l'accent sur les valeurs culturelles et la science occidentale pour générer de multiples retombées positives à long terme, dont le stockage du carbone, la restauration des habitats, la création d'emplois locaux et l'amélioration des valeurs écologiques. Le choix stratégique des espèces d'arbres à planter et des lieux de plantation contribuera à réduire le risque de feu de forêt sur les terres de réserve de la Bande indienne d'Osoyoos, de même qu'à Oliver, à Osoyoos et dans les régions avoisinantes. »

Dan Macmaster

Forestier professionnel inscrit

Liens pertinents

14 avril 2023

