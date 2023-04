LANCEMENT DE L'APPEL DE CANDIDATURES POUR LES PRIX ESPACE MUNI 2023





BROSSARD, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Espace MUNI est heureux de lancer son appel de candidatures pour l'édition 2022 des Prix Espace MUNI. Encore une fois cette année, des municipalités des quatre coins du Québec ayant mis sur pied des initiatives inspirantes ainsi qu'une personne s'étant illustrée en contribuant au développement d'un milieu de vie favorable au mieux-être de la collectivité seront récompensées.

Les Prix Espace MUNI ont pour objectif d'offrir une reconnaissance publique à des actions municipales ou à une personne ayant eu un impact positif sur sa communauté tout en inspirant les actrices et les acteurs municipaux. Les initiatives municipales peuvent se distinguer grâce à deux catégories de prix, soit «?Vivre-ensemble?» et «?Intelligence collective?», tandis qu'un individu est reconnu grâce à la catégorie «?Leader engagé?».

L'an dernier, 7 lauréats avaient été récompensés, et l'édition 2023 en laisse présumer autant. Les milieux ont développé plusieurs initiatives fort inspirantes et celles-ci ont des chances réelles de se classer parmi les initiatives lauréates. De plus, ces initiatives se hisseront dans la liste des nouvelles mesures inspirantes introduites par Espace MUNI dans la Banque des 1001 mesures.

Les municipalités, les MRC, les arrondissements, ainsi que les agglomérations, sont invités à soumettre une ou des candidatures en ligne dès maintenant à espacemuni.org et ce, jusqu'au 1er mai 2023 à minuit.

Le jury, composé de membres du conseil d'administration d'Espace MUNI représentant des municipalités de différentes tailles et régions du Québec, choisira les récipiendaires au cours du printemps 2023. Espace MUNI profitera de la tenue de son colloque le 1e et 2 juin prochain pour dévoiler les initiatives municipales couronnées.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

