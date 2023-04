ÉDITION SPÉCIALE DU DÎNER ANNUEL DES AMIS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL - PLUS DE 550 CONVIVES CÉLÈBRENT LES GRANDS BÂTISSEURS DU GÉNIE QUÉBÉCOIS





UN RECORD HISTORIQUE : 1 000 000 $ POUR LA RELÈVE POLYTECHNICIENNE !

MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - Ce sont plus de 550 convives, dont 150 jeunes diplômé(e)s et étudiant(e)s représentant la talentueuse relève, qui se sont rassemblé(e)s pour célébrer l'édition spéciale du grand Dîner annuel des amis de Polytechnique dans le cadre du 150e anniversaire de Polytechnique Montréal, organisé par la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal. La somme record de 1 000 000 $ a été récoltée à cette occasion !

Plus importante activité de financement des célébrations de l'institution, le Dîner annuel fut l'occasion de mettre en lumière les grands bâtisseurs du génie québécois qui participent activement aux réalisations d'ingénierie en réponse aux enjeux sociétaux.

Sous la présidence d'honneur de monsieur Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, l'événement se déroulait en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre fédéral canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et député de Terrebonne, de Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, de Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal ainsi que d'une cinquantaine d'entreprises du milieu des affaires et du génie.

L'événement-bénéfice vise à soutenir les priorités de l'institution afin de maintenir sa position de cheffe de file dans les domaines du génie et de l'innovation. Animée par M. Robert Panet-Raymond, diplômé de Polytechnique, la soirée se déroulait dans un cadre de circonstance, soit au Centre de finition Laurent Beaudoin, installation de pointe où Bombardier conçoit, fabrique et installe les intérieurs inégalés de ses avions d'affaires.

« La philanthropie est plus que jamais importante dans la réalisation des missions universitaires. Et, au nom de Bombardier, je tiens à souligner la grande fierté que nous avons de contribuer à l'impact de cette mobilisation exceptionnelle, reflet de la force de l'engagement de la communauté envers Polytechnique Montréal », fait valoir M. Éric Martel, président d'honneur de l'événement et président et chef de la direction de Bombardier.

Cette année, la communauté polytechnicienne a, une fois de plus, fait preuve d'une grande fidélité et d'une solidarité à toute épreuve en poursuivant son élan de générosité. Le support indéfectible reçu contribue au rayonnement de l'établissement et lui permet de poursuivre ses activités de recherche et d'innovation, parmi les plus intenses au Canada et de soutenir la vie étudiante tellement bouillonnante à Polytechnique Montréal.

« Nous remercions infiniment les membres de la famille polytechnicienne et les grands bâtisseurs qui nous permettent de nous renouveler sans cesse. Leur précieuse participation est le ciment de tous nos succès! Grâce à eux, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal est en mesure de renforcer les aspirations de Polytechnique Montréal à faire partie des établissements de formation et de recherche de calibre mondial et à poursuivre son rôle moteur au sein de la société. Nous avions un objectif et c'est grâce à l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué que nous avons pu largement le dépasser. Merci à chacune et à chacun d'entre vous », souligne Mme Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.

Cette solide union qui rassemble diplômées, diplômés, donatrices, donateurs, amies et amis de Polytechnique Montréal, nourrit l'énergie qui permet à l'ensemble des maîtres d'oeuvre de l'institution de prendre part à la construction d'un avenir durable et d'étendre toujours plus loin ses horizons. Alors que les défis se succèdent, celles et ceux qui portent chaque jour la mission de Polytechnique Montréal savent qu'ils ont le soutien et les moyens d'atteindre les objectifs ambitieux pour bâtir un monde meilleur.

« Alors que Polytechnique Montréal célèbre son 150e anniversaire cette année, aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons témoigner d'une mobilisation incroyable de la communauté polytechnicienne dans la poursuite de ses plus grandes ambitions. C'est à la fois une immense fierté et un grand privilège de pouvoir compter sur l'appui d'une collectivité aussi forte et engagée qui a eu un impact majeur sur notre territoire et dans notre société depuis 150 ans et assurément pour les 150 à venir », conclut Mme Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal.

La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Créée en 1973, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal est un organisme sans but lucratif doté de sa propre entité juridique. Composée de membres de la communauté des affaires et de représentants de la direction de Polytechnique Montréal, la Fondation et Alumni a pour mission d'oeuvrer au rayonnement et au développement philanthropique de Polytechnique Montréal. À cette fin, elle mobilise les communautés pour qu'elles soutiennent la vie étudiante, la recherche et l'innovation, qui permettent de propulser l'institution vers l'excellence internationale en génie.

