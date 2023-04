Robert Half reconnue parmi les Meilleurs lieux de travailtm au Canada en 2023 par Great Place to Worktm





TORONTO, le 14 avril 2023 /CNW/ - Robert Half , entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises, est fière d'avoir été reconnue parmi les 30 Meilleurs lieux de travailTM au Canada en 2023 par Great Place to WorkTM, l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail.

Les organisations sont évaluées en fonction des résultats d'un sondage confidentiel auprès des travailleurs et d'un exposé sur la culture. Le sondage a révélé que 94 % des employé(e)s de Robert Half au Canada estiment que l'entreprise offre un excellent milieu de travail, et que 96 % sont fiers et fières de travailler pour l'entreprise. Robert Half cultive une excellente expérience pour les employé(e)s grâce à des initiatives comme les programmes de mieux-être visant à mieux soutenir la santé mentale, un meilleur accès aux professionnels du mieux-être, des occasions d'apprentissage et de perfectionnement, des programmes de reconnaissance, une philosophie de travail flexible et un soutien à la diversité, à l'équité et à l'inclusion.

« Chez Robert Half, nos employé(e)s sont ce qui nous distingue, et cette reconnaissance témoigne de notre dévouement à leur offrir une expérience exceptionnelle », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre engagement envers le mieux-être de nos employé(e)s, grâce à diverses initiatives qui les soutiennent dans leur vie professionnelle et personnelle. »

