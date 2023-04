Ordre de Montréal - Dévoilement des récipiendaires de l'Ordre de Montréal 2023





MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination des 17 personnalités montréalaises qui recevront l'insigne de l'Ordre de Montréal, le 17 mai prochain. L'Ordre de Montréal est la plus haute distinction montréalaise et rend hommage aux Montréalaises et aux Montréalais qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

« Je suis très fière d'annoncer les récipiendaires 2023 de l'Ordre de Montréal. Cette distinction met en lumière l'apport de 17 citoyennes et citoyens d'exception, de tous les milieux et de toutes les origines, qui façonnent l'identité de Montréal par leurs talents, leurs valeurs et leurs actions, tant en matière de développement économique ou social que dans les domaines de la santé, de la science, des sports ou de la culture. C'est grâce à l'apport, aux actions et à l'implication de ces personnes et de chaque citoyenne et citoyen que la métropole brille et se démarque sur la scène nationale et internationale », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les récipiendaires 2023

Le titre de commandeure, le grade le plus élevé de l'Ordre, sera remis à Farah Alibay, Louise Arbour et Kim Yaroshevskaya.

Le titre d'officière ou d'officier sera remis à Madeleine Careau, Mandeep Roshi Chadha, Claude Gagnon, Linda Gauthier, Danièle Sauvageau et Roland Smith.

Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier sera attribué à Carl-Éric Aubin, Bertrand Cesvet, René Dallaire, Jean Pierre Desrosiers, Marie-Josée Hébert, Marie Houzeau, Sophie Labrecque et Jeannot Painchaud.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Un appel public de candidatures à l'Ordre a été effectué du 1er septembre au 31 octobre 2022. Les dossiers de candidatures reçus ont été examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat.

Le conseil consultatif de l'Ordre est formé des membres suivants : les coprésidents, Isabelle Hudon et Bernard Voyer; et les membres oeuvrant dans divers domaines : Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et en complément aux symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, en 1938, l'Ordre de Montréal a été créé au titre de la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Cette distinction honorifique vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués soit par :

l'éminence de leur contribution au développement de la ville;

la notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et concitoyens;

ou la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 10:57 et diffusé par :