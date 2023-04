Fermeture d'usine chez Olymel : une décision à l'opposé des efforts, des investissements et des sacrifices des éleveurs





LONGUEUIL, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) qualifie de triste nouvelle la fermeture des installations d'Olymel à Vallée-Jonction et demande au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) un diagnostic neutre et indépendant sur la situation dans l'industrie porcine.

« Les éleveurs de porcs de la province sont parmi les plus performants sur la planète et ont fait preuve d'une résilience exemplaire dans des circonstances exceptionnellement difficiles ces dernières années. Ils ont aussi répondu fièrement aux appels répétés à l'adoption de pratiques toujours plus durables et à la conquête des marchés mondiaux. L'annonce d'aujourd'hui est à l'opposé des efforts, des investissements et des sacrifices des éleveurs. Ces derniers méritent mieux, point à la ligne », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Rappelons que la production porcine est un véritable fleuron pour le Québec. Deuxième production agricole en importance (près de 2 G$ de ventes à la ferme en 2022) et principal produit d'exportation bioalimentaire (environ 1,7 G$ en 2022), les quelque 1 500 entreprises porcines génèrent chaque année plus de 31 000 emplois dans toutes les régions du Québec.

Compte tenu de la tournure des événements et de l'ampleur des enjeux, l'UPA considère que le MAPAQ et le gouvernement du Québec doivent élargir leur implication dans ce dossier et faire la lumière pleine et entière sur la situation dans cette filière, au bénéfice de tous les intervenants du milieu et du grand public.

