Octroi de plus de 58 000 $ à la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François





EAST ANGUS, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent l'octroi d'une subvention de 58 846 $ à la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François.

Cette somme permettra de mettre en oeuvre le projet Justice pour toutes. Ce projet vise à brosser un portrait des besoins des personnes victimes d'infractions criminelles de la région de l'Estrie en lien avec les violences basées notamment sur le genre, l'âge ou les handicaps.

L'accessibilité aux services spécialisés dans la région est un enjeu. C'est pourquoi il est important de mieux analyser et déterminer les besoins des personnes victimes ainsi que les principales contraintes auxquelles elles font face. À terme, ce projet permettra d'améliorer l'accès aux services offerts par les différents organismes communautaires régionaux.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles pour l'année 2022-2023.

L'appel de projets 2022-2023 totalise près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 16 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François.

Citations

« Depuis le début de mon mandat à titre de ministre de la Justice, nous travaillons à mieux accompagner et soutenir les personnes victimes. Pour y arriver, il est important de pouvoir compter sur l'expertise d'organismes régionaux, qui connaissent les besoins des personnes sur le terrain. L'initiative portée par la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François cadre parfaitement avec l'objectif gouvernemental de rebâtir la confiance des personnes victimes envers le système de justice, et nous sommes fiers de soutenir ce projet. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous sommes heureux d'annoncer cette aide financière à un organisme de l'Estrie et de pouvoir compter sur son expertise en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles. Nos citoyennes et citoyens doivent avoir accès à ces services de proximité. »

François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les initiatives élaborées par les organismes régionaux pour venir en aide aux personnes victimes d'infractions criminelles sont essentielles et leur assurent d'avoir accès à des services qui correspondent à leurs besoins, près de chez elles et plus rapidement. Il est primordial pour nous de soutenir ce type de projet visant à faciliter le parcours des personnes victimes et à leur permettre d'entreprendre un processus de guérison en toute confiance. »

François Jacques, député de Mégantic

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme, visitez le :

programme de subventions en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 10:00 et diffusé par :