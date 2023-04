AVIS aux Médias - Parcs Canada et ses partenaires fera une annonce sur les étapes clés pour faire avancer le projet de parc urbain national proposé à Windsor en Ontario





WINDSOR, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor--Tecumseh, annoncera les étapes clés pour faire avancer le projet de parc urbain national proposé à Windsor en Ontario.

M. Kusmierczyk fera l'annonce, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et responsable de Parcs Canada; et de l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 17 avril 2023



Heure : 9 h00 (HAE)



Lieu : Centre de la nature Ojibway

5200, route Matchette

Windsor (Ontario)

N9C 4E8

Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Parcs Canada à [email protected].

