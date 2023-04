ADM AÉROPORTS DE MONTRÉAL DÉVOILE SON PREMIER PLAN DE DURABILITÉ





MONTREAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est fière de dévoiler son tout premier Plan de durabilité 1.0. En tant qu'organisation issue et à l'écoute de sa communauté, ADM a en effet choisi d'agir concrètement dans sa décision de mettre le développement durable au coeur de sa mission et d'aller au-delà des considérations de base pour faire sa part dans la transition de l'industrie aérienne.

Afin d'élever la durabilité à un niveau stratégique, 26 enjeux de durabilité ont été identifiés par l'équipe d'ADM - allant de la santé-sécurité des employés à une gestion optimale des matières résiduelles, en passant par les émissions de GES et le service à la clientèle. Un processus de consultation auprès de 13 groupes de parties prenantes internes et externes a ensuite été enclenché afin de connaître le degré d'importance accordé à chacun de ces enjeux.

Fort des résultats obtenus et s'appuyant sur une analyse structurée des principaux risques d'entreprise auxquels elle pourrait être confrontée ainsi que sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, ADM a conçu un plan qui permettra à ses sites de YUL et de YMX de devenir des aéroports de référence, sécuritaires, influents dans leurs secteurs d'activité et reconnus dans la collectivité pour leurs pratiques durables et leur responsabilité sociale.

« La démarche de durabilité amorcée chez ADM est en constante évolution et ce Plan de durabilité 1.0 offre dans un premier temps à notre écosystème d'avoir une vision claire de l'avenir, mais il permettra aussi un engagement de toutes les parties prenantes vers une destination commune. C'est un travail colossal qui a été déployé, mais surtout nécessaire, pour faire d'ADM une organisation responsable et un chef de file dans son industrie. La publication de ce plan vient d'ailleurs renforcer la volonté d'ADM d'être plus transparente et ouverte sur les actions mises en place et sur celles qui devront l'être au cours des prochaines années afin de rencontrer ses ambitieux objectifs », a indiqué Martin Massé, vice-président, Développement durable, ADM Aéroports de Montréal.

Rappelons que depuis deux ans, ADM publie aussi un rapport annuel intégré comportant une revue de ses activités, le portrait financier de l'organisation et un volet sur l'avancement de nos plans d'action en développement durable, s'inspirant des normes GRI - Global Reporting Initiative. Celui-ci sera d'ailleurs disponible au début du mois de mai. L'organisation met également à jour sa plate-forme d'indicateurs en matière de développement durable annuellement.

