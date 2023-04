L'Université Concordia présente PLAN/NET-ZÉRØ, un plan climatique audacieux visant la carboneutralité





Aujourd'hui, l'Université Concordia a lancé PLAN/NET-ZÉRØ, un projet audacieux visant à démontrer la collaboration que peuvent nouer les grands établissements avec divers partenaires afin de cibler le zéro émissions nettes dès aujourd'hui. Concordia entend atteindre la carboneutralité avant 2040 en transformant ses deux campus montréalais. Elle en fera des laboratoires vivants où la consommation énergétique sera réduite, les systèmes de chauffage seront optimisés et les changements de comportements seront encouragés.

« Il est urgent d'opérer une transition vers des sources d'énergie propre afin de parvenir à la décarbonation de notre planète, qui s'urbanise rapidement, affirme Graham Carr, recteur de l'Université Concordia. Comptant 80 bâtiments répartis sur deux campus très différents d'une surface totale de 25 hectares, Concordia offre un espace unique pour trouver et mettre à l'essai des solutions de décarbonation innovantes, intégrées et évolutives. Ces solutions peuvent servir de modèles aux villes du monde entier. »

L'Université Concordia est reconnue à l'échelle mondiale pour l'expertise de son Institut des villes nouvelle génération et de l'ensemble de sa communauté en matière de bâtiments écoénergétiques, de villes intelligentes, d'électrification et d'énergies renouvelables, de solutions de mobilité durable, de stockage de l'énergie, d'IA appliquée, de cybersécurité et de sécurité des réseaux électriques intelligents. Concordia tirera parti de ces atouts et de son vaste réseau de partenariats communautaires, civiques, universitaires et industriels pour transformer ses campus en laboratoires vivants et ouverts.

« Nous souhaitons que cet environnement de bac à sable de l'innovation génère une boîte à outils accessible à tout le monde, poursuit M. Carr. PLAN/NET-ZÉRØ est un projet de Concordia, mais il se veut un projet pour Montréal, le Québec et le Canada. Nous voulons qu'il présente l'Université comme un centre mondial de solutions écoénergétiques. »

L'Université lancera une demande de propositions afin de sélectionner un collaborateur responsable de la conception et de la réalisation de travaux de rénovation efficaces. Celui-ci assurera aussi l'intégration de technologies de bâtiments intelligents et d'énergie solaire dans le cadre d'un projet pilote à l'immeuble situé à l'intersection de la rue Guy et du boulevard de Maisonneuve. Cet immeuble, qui compte des bureaux, des salles de classe, des services aux étudiants, des commerces de détail et des restaurants, se trouve au-dessus de la station de métro Guy-Concordia. Sa vocation mixte en fait un banc d'essai utile dont d'autres peuvent s'inspirer.

PLAN/NET-ZÉRØ s'inscrit dans la lignée de l'engagement de Concordia à l'égard des objectifs du Partenariat Climat Montréal. Il s'agit également d'une nouvelle étape importante dans l'histoire de leadership environnemental de l'Université, qui comprend la mise en oeuvre de son Plan d'action en matière de durabilité, lancé en 2020 et inspiré par la détermination de ses étudiantes et étudiants.

Lire l'intégralité du communiqué de presse : https://www.concordia.ca/fr/actualites/nouvelles/2023/04/14/concordia-annonce-une-audacieuse-initiative-climatique-plan-net-zero.html

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 09:10 et diffusé par :