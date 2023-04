Investissements routiers 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : près de 203 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire au Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 202 836 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région du Centre-du-Québec.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné du whip en chef du gouvernement et député d'Arthabaska, M. Eric Lefebvre, du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, et du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

l'élargissement et le réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie ;

; la reconstruction du pont situé sur la route 132, au-dessus de la rivière Gentilly ;

; la réfection du pont situé sur la rue Girouard, au-dessus de la rivière Gosselin, à Victoriaville ;

; l'asphaltage, à Saint-Bonaventure , à Saint-Edmond-de-Grantham et à Saint-Germain-de-Grantham , de la route 122, entre l'autoroute 20 et le 6e Rang, et, à Saint-Edmond-de-Grantham , de la rue Notre-Dame-de-Lourdes , entre la route 122 et la route de l'Église.

Ces derniers comptent parmi les 70 projets prévus dans la région.

Citations

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureux de cet important soutien qui va nous permettre de concrétiser plusieurs projets aux retombées réelles et positives pour la collectivité de ma région. La réalisation de ces projets contribuera à la vitalité économique de plusieurs communautés en stimulant l'entrepreneuriat local et la création d'emplois de qualité. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis bien heureux que notre gouvernement investisse dans l'amélioration de l'état de nos routes et des différentes structures pour assurer la sécurité des citoyens du Centre-du-Québec. Avec ces travaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable assure une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre gouvernement est proactif et n'hésite pas à investir tant dans les infrastructures de la province que dans celles du Centre-du-Québec afin d'assurer des déplacements des plus sécuritaires, efficaces et fluides. Il s'agit d'une somme record pour le plan 2023-2025 au sein de la région et le territoire d'Arthabaska-de l'Érable en bénéficiera également. Je n'ai qu'à penser aux travaux d'amélioration de la sécurité de la route 116 qui ont été entamés et qui se poursuivront lors des deux prochaines années. Je profite de l'occasion pour remercier mes collègues députés du Centre-du-Québec, ainsi que Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, pour cette annonce des plus positives. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Tous ces investissements sont importants parce qu'ils amélioreront la mobilité et la sécurité sur nos routes. En outre, ils arrivent au bon moment, puisque Nicolet-Bécancour vit une période d'effervescence qui lui permet de planifier et d'assurer sa croissance peut-être pour les cinquante prochaines années. En effet, en plus de la filière batterie à Bécancour, il faut ajouter d'autres projets qui promettent d'émerger un peu partout, tout simplement parce qu'un vent d'optimisme et une énergie nouvelle animent de nombreux entrepreneurs de chez nous. Nous sommes en train de tracer la route de notre succès futur?! »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Centre-du-Québec se répartissent comme suit :

79 070 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



63 198 000 $ pour améliorer l'état des structures;



60 542 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



25 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

l'ajout de feux de circulation à l'intersection de la route 116 et du 12 e Rang, à Princeville ;

Rang, à ;

le réaménagement de l'intersection du boulevard de Port-Royal avec les bretelles de l'autoroute 55, à Bécancour;

avec les bretelles de l'autoroute 55, à Bécancour;

la reconstruction de la structure située sur la route 263, au-dessus de la rivière Gentilly , à Lemieux.

