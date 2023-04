La Chambre et BMO lancent une plateforme pour faciliter le virage vert des entreprises en milieu urbain et accélérer l'atteinte de la carboneutralité





MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO annoncent aujourd'hui qu'elles s'associent pour lancer une plateforme de collaboration afin d'aider concrètement les entreprises en milieu urbain à réussir leur virage vert et d'accélérer l'atteinte de la carboneutralité.

« La Chambre s'engage depuis plusieurs années à soutenir la transition écologique de la base d'affaires de la métropole. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en déployant une plateforme qui aidera les entreprises urbaines à transformer leur modèle d'affaires pour réduire leur empreinte écologique. Tous les experts prévoient que d'ici deux ans, les entreprises devront démontrer qu'elles ont un plan de décarbonation si elles veulent être admissibles aux appels d'offres des grands donneurs d'ordre. Elles doivent agir maintenant. La Chambre et BMO lancent un grand mouvement de mobilisation de nos leaders d'affaires qui s'appuiera sur l'expertise du milieu pour amener rapidement des résultats concrets », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les changements climatiques sont sans contredit l'enjeu le plus important de notre époque et la science est sans équivoque : l'heure est à l'action. Les grands centres urbains doivent contribuer de manière prioritaire aux efforts visant à limiter le réchauffement de notre planète. Bien qu'il existe un large consensus quant à la nécessité d'accélérer la transition vers un monde zéro émission nette, la diversité des enjeux et la multiplicité des solutions posent de nombreux défis aux entreprises qui souhaitent faire leur part. Aujourd'hui, BMO s'associe fièrement avec la Chambre dans le but de créer un mouvement qui ralliera tous les acteurs économiques montréalais afin de positionner notre métropole à l'avant-plan de la lutte aux changements climatiques. En misant sur la collaboration, le savoir et l'ingéniosité des acteurs de tous les secteurs de notre économie, je suis convaincu que nous pouvons faire une différence concrète et contribuer de manière significative à l'accélération de notre marche collective vers la carboneutralité », a fait savoir Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec.

« Les entreprises sont prêtes à s'engager, mais plus de 79 % d'entre elles affirment avoir besoin de soutien additionnel pour intégrer des critères environnementaux dans leurs plans d'affaires et la plupart (60 %) affirment rencontrer des défis pour développer leur stratégie. Les travailleurs le demandent déjà, les clients commencent à l'exiger et la planète en a besoin. Avec cette initiative, nous appelons toutes les parties prenantes à se mobiliser. Le virage vert et la décarbonation de nos entreprises, c'est maintenant qu'il faut les réaliser », ont conclu Michel Leblanc et Grégoire Baillargeon.

Pour en savoir plus sur la nouvelle stratégie d'accélération du virage vert des entreprises en milieu urbain et signaler votre intérêt à participer à ce grand mouvement, consultez le site Web de la Chambre.

Pour en savoir plus sur les faits saillants concernant l'engagement des entreprises du Grand Montréal pour le virage vert, consultez le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de BMO Groupe financier (BMO)

Fort d'un actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

