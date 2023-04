Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Riverview





RIVERVIEW, NB, le 14 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, de l'honorable Bruce Fitch, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, et de Andrew LeBlanc, maire de la ville de Riverview.

Date : Le lundi 17 avril 2023



Heure : 9 h (HAA)



Lieu : Stationnement Runneymeade

Parc nature Mill Creek

Riverview, N-B E1B 0R4

