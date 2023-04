Le CIFF Guangzhou 2023 établit un record avec plus de 380 000 visiteurs professionnels





GUANGZHOU, Chine, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- La 51e édition du China International Furniture Fair (Guangzhou) (« le salon CIFF de Guangzhou ») s'est terminée le 31 mars, établissant un nouveau record de participation. Cet événement de huit jours a attiré 380 763 visiteurs professionnels de 166 pays et régions, une augmentation de 27,88 % par rapport au niveau d'avant la pandémie en 2019. Le salon a présenté environ 4 000 marques nationales et internationales réparties selon cinq grands thèmes, couvrant une surface d'exposition de 700 000 mètres carrés.

Pour souligner le rôle central de la conception originale dans la transformation et la modernisation de l'industrie, le salon a présenté une sélection diversifiée de motifs contemporains et originaux pour la maison, la décoration, les espaces extérieurs, les bureaux, les espaces commerciaux et plus encore. Ces conceptions présentaient les dernières tendances dans divers domaines, donnant aux participants un aperçu complet du paysage de la conception en évolution dans l'industrie du meuble.

Les trois expositions du salon - le mobilier pour la maison, les bureaux et les espaces commerciaux et CIFM/interzum guangzhou - ont rassemblé des fabricants de premier plan et des entreprises émergentes du monde entier, couvrant toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du meuble. Le salon a présenté une chaîne industrielle complète et une chaîne d'approvisionnement de grande qualité, attirant un large éventail de professionnels de l'industrie, y compris des concepteurs, des distributeurs, des promoteurs immobiliers, des équipes d'approvisionnement d'entreprises de commerce électronique transfrontalières et des fournisseurs de services médicaux et de soins aux personnes âgées. La forte participation, le professionnalisme et les occasions d'affaires ont dépassé les attentes de nombreux exposants, ce qui en a fait un succès retentissant pour toutes les personnes concernées.

Le CIFF Guangzhou 2023 était également un événement qui mettait l'accent sur la fabrication intelligente, la création de tendances et la promotion de la consommation. Il présentait divers segments émergents, dont l'approvisionnement intelligent, les soins médicaux et aux personnes âgées et la santé verte. En saisissant les possibilités de développement de la mise à niveau de la consommation, le salon a stimulé la consommation grâce à un approvisionnement de grande qualité et a présenté un nouvel équilibre entre la demande et l'offre.

Le CIFF Guangzhou est l'un des principaux salons de l'ameublement résidentiel en Chine et dans le monde entier. Il a intégré les fonctions d'exposition et de conférence, avec 125 conférences et forums organisés cette année pour amplifier son influence. Le salon de cette année a également marqué le début du premier Global Furniture Development Forum. En réunissant des chefs de file de l'industrie, des experts et des professionnels du monde entier, le forum a fourni une plateforme pour les discussions et les échanges sur l'avenir de l'industrie du meuble.

Le CIFF Guangzhou s'est toujours engagé à répondre à la demande croissante pour un meilleur niveau de vie et à promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie du meuble. Le prochain salon CIFF Guangzhou doit avoir lieu en mars 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053262/1.jpg

