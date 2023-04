Balado « Bonjour tout le monde » - Paul St-Pierre Plamondon souhaite être invité à discuter avec le premier ministre Legault dans le cadre de son nouveau balado





QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, souhaite participer au nouveau balado du premier ministre du Québec surnommé « Bonjour tout le monde », pour s'entretenir avec lui. Le chef du Parti Québécois a bien pris note de l'ouverture du premier ministre à « discuter de tout » dans le cadre de son balado. « J'ai eu plusieurs échanges en chambre avec François Legault, notamment sur l'avenir du Québec dans le Canada et dans le monde. Je constate cependant que trop souvent, nous manquons de temps lors de nos courts échanges au Salon bleu et que nous restons seulement en surface dans des sujets pourtant très importants. Comme le premier ministre s'est dit ouvert à discuter de tout, je lui suggère une discussion franche, publique et ouverte à tous sur notre vision de l'avenir du Québec! », a déclaré le chef péquiste.

En effet, Paul St-Pierre Plamondon constate depuis quelques semaines un refus accentué du premier ministre de répondre à ses questions de manière directe. « Malheureusement, depuis quelques semaines, François Legault détourne la grande majorité des questions que je lui pose en chambre. Souvent, il ne répond même pas sur le sujet en question. Il est certes un habile parlementaire, mais je ne pense pas qu'on fasse avancer le débat public en ce moment de cette manière-là », a affirmé le député de Camille-Laurin. D'importants sujets comme le déclin de notre langue et l'avenir du fait français en Amérique, l'effritement du poids démographique et politique du Québec dans le Canada, les choix irresponsables du fédéral en matière d'environnement, l'incapacité des instances fédérales à promouvoir et à défendre adéquatement la culture et le contenu québécois, etc., méritent plus qu'une question et une réponse d'une minute deux fois par semaine.

Monsieur Plamondon constate que contrairement à de nombreuses nations occidentales, comme la France par exemple, nous ne disposons au Québec que de très peu d'espace médiatique pour débattre de fond d'idées importantes. Soulignant par ailleurs que « Bonjour tout le monde » est financé par des fonds publics, le chef péquiste en a appelé à l'ouverture du premier ministre. « Le Parti Québécois, à de nombreuses reprises, a proposé la mise en antenne de nouvelles émissions de débat, notamment via Télé-Québec, mais ce dossier n'avance pas. Dans ce contexte, je pense que ce nouveau balado du premier ministre pourrait être une belle occasion de permettre aux citoyens de s'informer et de comprendre nos réflexions respectives sur l'avenir de notre nation », a conclu Paul St-Pierre Plamondon.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 07:31 et diffusé par :