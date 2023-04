Une nouvelle étude de Syncron révèle l'état actuel des services après-vente et les possibilités de les optimiser





La récente étude de Syncron, une analyse complète du marché des services après-vente aujourd'hui, repose sur des données et des informations recueillies auprès de 500 responsables de services et de chaînes d'approvisionnement en Europe et aux États-Unis.

CHICAGO, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- Cette semaine, Syncron a publié son dernier eBook, « Build a Resilient Aftermarket Service Business » (Bâtir un marché des services après-vente résilient), un aperçu détaillé de l'état actuel des services après-vente, notamment des possibilités d'optimisation et des stratégies qui peuvent aider les constructeurs à réussir dans un contexte d'incertitude économique.

S'appuyant sur les données et les points de vue de 500 responsables de services et de chaînes d'approvisionnement en Europe et aux États-Unis dans des secteurs tels que la construction et l'exploitation minière, l'automobile, l'agriculture et les équipements industriels, cette étude explore les aspects suivants :

L'état actuel du marché des services après-vente et les facteurs macroéconomiques plus généraux auxquels sont confrontées les organisations de services

Les défis posés par les différents processus du cycle de vie des services

La manière dont les organisations de services font face à ces défis

Les perspectives d'avenir et les opportunités de croissance

« Des facteurs tels que l'incertitude économique, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'oeuvre et le coût des fonds de roulement affectent la grande majorité des organisations de services », a déclaré le Dr Friedrich Neumeyer, PDG de Syncron. « Cependant, les responsables de services qui comprennent l'importance de l'optimisation des pièces de rechange, du prix des pièces et de la gestion du cycle de vie des services peuvent en tirer des avantages significatifs tels que la maximisation des marges, une durabilité accrue, une meilleure évolutivité, une plus grande flexibilité et une expérience client supérieure. »

Selon l'étude, presque toutes les organisations de services sont confrontées à des défis en matière d'optimisation des pièces détachées (99,8 %), d'optimisation du prix des pièces (99,6 %), de gestion du cycle de vie des services (99,6 %) et d'habilitation des techniciens (100 %).

Bien qu'une majorité de responsables des services et de la chaîne d'approvisionnement (60 %) aient indiqué que leur organisation utilise des solutions manuelles ou conçues sur mesure pour gérer ces processus, 95 % d'entre eux conviennent que leur organisation préfèrerait une solution modulaire de gestion du cycle de vie des services qui améliore les processus actuellement en place.

« Ces données confirment ce que nous entendons souvent de la part des fabricants qui se tournent vers Syncron à la recherche d'une solution plus avancée et rationalisée », poursuit M. Neumeyer. « Notre objectif est de permettre aux organisations de services de disposer de solutions de pointe qui transforment leur approche de la gestion du cycle de vie des services de bout en bout. »

