Surfin Meta Digital Technology Pte Ltd (« Surfin ») accueille John Quelch et John Fennell au sein de son conseil d'administration

Le groupe de sociétés Surfin (« Surfin Group »), dont le siège est à Singapour, l'un des principaux fournisseurs de solutions financières numériques pour les clients mal desservis sur les marchés émergents, est heureux d'annoncer les nominations de John Quelch et John Fennell au sein de son conseil d'administration. Ces deux professionnels très expérimentés apportent à Surfin Group une vaste expertise en marketing, stratégie commerciale mondiale, gestion des risques et leadership.

John Quelch est un expert hautement respecté en stratégie internationale, marketing mondial et ESG avec plus de cinq décennies d'expérience en tant que directeur non exécutif de sociétés publiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. En tant que membre du conseil d'administration de Surfin, il apporte une vaste expérience en matière de gouvernance d'entreprise, de planification stratégique et d'initiatives ESG. Il a siégé aux conseils d'administration de plusieurs grandes sociétés publiques, notamment Alere, Aramark, Gentiva Health Services, Pepsi Bottling Group et WPP. Il a également été doyen de la China Europe International Business School et de la London Business School. « Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Surfin Group et de travailler avec la talentueuse équipe de direction de l'entreprise », déclare John Quelch. « Surfin Group est à l'avant-garde de la finance inclusive grâce à ses solutions numériques innovantes sur les marchés émergents et je suis impatient de contribuer mon expertise afin de soutenir la croissance et le succès de l'entreprise. » John Quelch a été nommé Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE).

John Fennell, un professionnel chevronné de la gestion des risques, vient renforcer les efforts de Surfin Group visant à optimiser son environnement de risque et de contrôle tandis que la société cherche à étendre ses offres de technologie financière numérique, y compris la gestion de patrimoine par robo-conseiller et le commerce de sécurité numérique pour les générations Y et Z dans les pays en développement. M. Fennell a précédemment occupé le poste de directeur des risques de l'Options Clearing Corporation, supervisant les risques au sein de plusieurs organisations responsables de la résilience systémique des marchés financiers. Sa participation au sein des comités de la Fédération mondiale des bourses et du CCP12 s'avérera inestimable tandis que la société cherche à développer des produits commerciaux transfrontaliers et à s'engager avec des bourses locales. Fennell partage ses réflexions sur cette nomination : « Je suis ravi de faire partie de la mission de Surfin Group visant à promouvoir l'inclusion financière et l'innovation dans les pays en développement. J'ai hâte d'appliquer mon expertise en gestion des risques pour assurer le succès et la croissance continus de l'entreprise. »

Yanan Wu, CFA, Ph.D, président de Surfin Group, exprime l'enthousiasme de l'entreprise concernant les nominations de John Quelch et John Fennell : « Nous sommes ravis d'accueillir John Quelch et John Fennell au sein de notre conseil d'administration. Nous sommes convaincus que leur expertise et leur expérience combinées contribueront de manière significative à notre croissance et nous aideront à réaliser nos ambitions de devenir un leader de premier plan dans les technologies financières numériques, en promouvant la transparence, l'innovation et l'inclusion financière dans les pays en développement. »

À propos de Surfin Group

Surfin Group, dont le siège est à Singapour, est l'un des principaux fournisseurs de solutions financières numériques pour les clients mal desservis dans les marchés émergents. Le groupe s'engage à fournir des solutions numériques innovantes à ses clients, en mettant l'accent sur la transparence, l'inclusion, l'innovation et la compassion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.surfin.sg.

