/R E P R I S E -- Le forum citoyen Parlons éducation se tiendra à Québec les 14 et 15 avril 2023/

QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Parlons éducation invite la population québécoise à prendre la parole au sujet de notre système d'éducation lors d'un forum citoyen les 14 et 15 avril, à Québec, à l'Université Laval (local DKN-0127 du pavillon De Koninck).

Parlons éducation a été mis sur pied par quatre organisations citoyennes : Debout pour l'école!, l'École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte. C'est une initiative citoyenne indépendante du gouvernement, des partis politiques, des corporations et des associations. Elle repose sur le travail militant d'une centaine de personnes, depuis plus d'un an.

« C'est une belle occasion pour participer à cette nécessaire discussion de société et pour exprimer ce que l'on souhaite pour l'éducation, pour les jeunes, pour l'avenir », a fait valoir Simon Viviers, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Laval et un des membres organisateurs pour la région de Québec.

Chaque forum d'une journée et demie traitera des cinq thèmes suivants :

Repenser la mission de l'école d'aujourd'hui et de demain; Construire un système d'éducation équitable pour tous les élèves; Encourager l'inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires; Respecter et valoriser les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires; Démocratiser le système scolaire québécois dans toutes ses composantes.

Considérant que ce processus de réflexion critique sur l'éducation concerne directement les jeunes, il est important de valoriser et de promouvoir leur parole. C'est pourquoi le comité jeunesse de Parlons éducation a créé un atelier d'expression et de préparation aux forums destiné aux jeunes. De plus amples informations sont publiées dans la rubrique jeunesse du site Web : parlonseducation.ca.

Parlons éducation invite les parents, les jeunes, les personnels de l'éducation et l'ensemble de la population du Québec à participer au forum citoyen de Québec et à s'y inscrire dès maintenant en visitant son site Web à l'adresse suivante : www.parlonseducation.ca .

Un document de participation, accessible sur ce site Web, permettra de susciter la réflexion préalablement aux forums et d'encadrer les échanges qui porteront sur les ordres d'enseignement du préscolaire, du primaire, du secondaire et sur le parcours scolaire des jeunes de la formation des adultes et de la formation professionnelle.

Après 19 forums citoyens dans 18 villes partout dans la province, une synthèse des réflexions citoyennes sera rédigée, mettant l'accent sur les consensus obtenus et les chantiers à mettre en oeuvre pour qu'une école équitable et de qualité pour tous existe enfin au Québec. Ce document sera publié à la fin de 2023.

