Les lock-outés du Port de Québec et leurs alliés manifestent devant le Bal des armateurs du Saint-Laurent





QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Des centaines de convives participent au Bal des Armateurs du Saint-Laurent ce soir et seront accueillis par les débardeurs du Port de Québec en lock-out et leurs alliés.

« Ça devrait être un bal masqué. L'industrie devrait avoir honte et se cacher derrière des masques, car ils permettent à une compagnie comme la Société des arrimeurs du Québec (SAQ) de mettre 81 personnes dehors, pour avoir demandé une meilleure conciliation travail-vie familiale. C'est méprisable de fêter tandis que la SAQ, ici à Québec, fait souffrir tant de personnes et leur famille » de dénoncer, Stéphane Arsenault, président du Syndicat des débardeurs de Québec.

Le Port de Québec emploie des travailleurs de remplacement pour effectuer le travail des débardeurs. L'utilisation de « scabs » est immorale et c'est pour cette raison qu'elle est interdite en juridiction provinciale. Il est plus que temps pour une loi anti briseurs de grève, loi promise par les libéraux fédéraux pas plus tard qu'il y a deux semaines.

« Avec une loi pour empêcher le recours à des travailleurs de remplacement, on aurait réglé après deux mois de conflit. Quand même, les travailleurs ont le droit de penser à un meilleur milieu de travail sans se faire mettre à genoux » de plaider Stéphane Arsenault.

Le Bal des Armateurs du Saint-Laurent se tiendra au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

