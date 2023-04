Calendrier de la XXVIIe édition des International Fair Play Menarini Awards





FLORENCE, Italie, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les préparatifs des International Fair Play Menarini Awards sont déjà en cours. Cette année, l'événement qui rend hommage aux athlètes qui démontrent des valeurs telles que l'éthique, la loyauté et le respect dans le sport et dans la vie, organise sa XXVIIe édition et accueillera des légendes du sport international durant ces trois jours à Florence et à Fiesole.

« C'est un honneur pour notre municipalité d'accueillir un événement aussi prestigieux que les International Fair Play Menarini Awards, a déclaré Anna Ravoni, maire de Fiesole. Ce sera une occasion extraordinaire d'accueillir des icônes du sport qui se sont distinguées par leur fair-play. Nous sommes fiers de pouvoir partager avec notre communauté notre engagement envers les principes les plus nobles du fair-play. »

Le lundi 3 juillet, cette édition s'ouvrira sur « Histoires de champions ». Ce talk-show de Fair Play Menarini rassemblera des légendes sportives de renommée internationale sur la scène de la Piazza della Signoria à Florence, pour raconter des anecdotes, des réflexions et des faits moins connus sur leur vie et leur carrière.

« Je suis particulièrement heureux qu'un événement aussi prestigieux soit organisé au Palazzo Vecchio, la maison des Florentins et un symbole de l'histoire et de la culture de la ville de Florence, a souligné Cosimo Guccione, conseiller municipal de Florence pour le sport et les politiques de la jeunesse. Cette initiative est couronnée de succès depuis 26 ans et, depuis la première édition, les champions récompensés, en plus d'être des modèles et des exemples positifs pour les jeunes générations, sont également devenus des ambassadeurs Fair Play Menarini dans le monde entier et porteurs des valeurs les plus nobles du sport telles que le partage, la fraternité, la solidarité et le respect de l'autre. Les jeunes sont assaillis de tonnes de messages, ils ont besoin d'exemples positifs, et cet événement organisé par Menarini a bâti, au fil du temps, un héritage commun pour nous tous. »

À Florence, le mardi 4 juillet, un dîner de gala accueillera les acteurs du monde du sport, qui pourront admirer la vue magnifique de la Piazzale Michelangelo.

Le mercredi 5 juillet, le prestigieux théâtre romain de Fiesole accueillera la grande finale des Fair Play Menarini Awards et la cérémonie de remise des prix sera retransmise sur Sportitalia.

« Nous remercions la municipalité de Florence et la municipalité de Fiesole de continuer à nous soutenir et de partager les valeurs de fair-play que nous souhaitons transmettre, en particulier aux jeunes générations, à travers les exemples donnés par les champions récompensés », ont commenté Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini.

Les noms des lauréats de 2023 seront révélés le lundi 19 juin lors d'une conférence de presse qui se tiendra à Rome dans la salle d'honneur du CONI en présence du président du Comité National Olympique Italien, Giovanni Malagò.

