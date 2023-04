Elsa Caselli, écrivaine et peintre, se dédouble au Salon du Livre de Monaco





Au Salon du livre de Monaco, parrainé par S.A.S. le Prince Albert II et organisé au Grimaldi Forum les 15 et 16 avril 2023, l'artiste française Elsa Caselli participera en tant qu'auteur de "Histoire d'un rêve", un conte de fées contemporain qu'elle a écrit, illustré et publié par Edicolors en italien, en français et dans d'autres langues, y compris le japonais et le chinois. La particularité de ce volume multimédia - qui comprend les paroles d'une chanson intitulée 'Lo sconosciuto' écrite et chantée par Caselli elle-même, téléchargeable sur Itunes, avec la version narrée par le professeur Livio Sossi - réside dans les illustrations colorées qui représentent un authentique hymne à la joie et aux lois de l'harmonie qui guident l'univers. En tant que peintre, Elsa a également exposé quelques toiles dans le cadre d'une exposition collective qui s'est tenue en même temps que le Salon, toujours au Grimaldi Forum.

Le parcours professionnel d'Elsa

Elsa Caselli, née en 1976, s'est distinguée dès le début de sa carrière par sa capacité à saisir instinctivement l'enchantement du monde et à restituer ses intuitions de manière à générer des univers paradisiaques. Sa "double" présence à l'événement monégasque, qui en est à sa 12e édition, consacre le parcours artistique de Caselli, puisque c'est entre la France et l'Italie, entre lesquelles Elsa Caselli partage ses activités, qu'elle a évolué ces dernières années, apportant à ses oeuvres une maturité expressive consolidée. Elsa Caselli a décidé de se consacrer à la peinture avant tout après avoir été foudroyée par les oeuvres de Modigliani. Sa formation académique a été importante, car elle lui a permis d'apprendre ce qui était nécessaire pour exprimer son talent. Après avoir étudié pendant deux ans en Angleterre au Chelsea College of Art and Design, pendant trois ans à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, à Gênes et à Florence, Elsa a obtenu des diplômes et des certificats qui lui ont permis d'être reconnue dans le monde de l'art.

Les expositions de Elsa Caselli

Depuis ses débuts en 1995 au Consulat d'Italie à Nice, de nombreuses expositions personnelles ont été organisées dans d'autres lieux de la Côte d'Azur - Saint Paul de Vences, Beaulieu, Monaco, Saint Jean Cap Ferrat - ainsi qu'en Italie (Gênes, Rome). Pour Elsa, le paysage n'est pas un espace physique, mais une dimension dans laquelle se projettent des sentiments, des perceptions et des pensées. L'intérêt pour les palets des couleurs et le dessin, ainsi que la prévalence de la subjectivité et de ses émotions, sont devenus au fil du temps le point de départ de l'interprétation de la réalité et le choix de raconter le monde, avec une valence délibérément imaginative et proche de la fable, qui sont des caractéristiques distinctives de sa peinture. Comme elle le déclare elle-même, "peindre, c'est savoir traduire ce que l'instant nous donne". Son art se fonde sur l'observation directe de données naturalistes qui sont retravaillées jusqu'à ce qu'elles expriment ses sentiments les plus profonds, en renonçant progressivement à l'adhésion mimétique de la représentation. Dans les oeuvres d'Elsa Caselli, tout semble émaner d'un sens primordial d'émerveillement extatique envers la réalité et sa dimension cachée, car chaque oeuvre est une articulation continue d'images dans laquelle l'expressivité est une participation impliquée des énergies et des tensions qui la caractérisent. Artiste complet, Caselli devrait également présenter une exposition personnelle au printemps 2023 au Palazzo Stella (Gênes), puis dans un certain nombre de foires italiennes, en compagnie d'artistes établis sur la scène internationale.

Pour plus d'informations: email: [email protected] - www.elsacaselli.art

