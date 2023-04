FOTON annonce la première camionnette haute performance TUNLAND V





PÉKIN, 14 avril 2023 /CNW/ - Du 11 au 14 avril, la Foton Global Partners Conference 2023, dont le thème est « TOGETHER WIN FUTURE » (Ensemble pour conquérir l'avenir), se tient à Pékin, en Chine. Plus de 110 distributeurs principaux de 23 pays du monde entier assistent à l'événement qui vise à unir les orientations de développement stratégique mondial et à partager les réalisations de la mondialisation. Le 13 avril dernier, FOTON a organisé la cérémonie de livraison de la toute nouvelle camionnette TUNLAND V au Mexique, qui est également le 11 millionième véhicule de FOTON. Il s'agit du TUNLAND V équipé d'un système d'alimentation hybride dévoilé pour la première fois au niveau mondial.

Le FOTON TUNLAND V combine les nombreuses réalisations techniques de FOTON, avec une structure de suspension à double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière qui répond aux exigences d'une forte capacité tout-terrain et d'une capacité de charge élevée tout en maintenant un confort de conduite luxueux. Premier produit de FOTON à être doté d'un système d'alimentation hybride, le TUNLAND V a un couple de pointe pouvant atteindre 450 Nm. Il permet de réduire la consommation de carburant de 10 % grâce au système d'arrêt-démarrage automatique, à des systèmes de récupération d'énergie et à un système de combustion à ultra-haute pression, avec un rendement thermique maximal de 50 %. En outre, pour répondre aux différentes exigences des clients internationaux en matière de groupe motopropulseur, le TUNLAND V sera également équipé du système d'alimentation hybride DHT de FOTON, de systèmes électriques et de systèmes électriques à autonomie étendue, avec une capacité de batterie maximale de 100 KWh et une autonomie totale allant jusqu'à 900 km, ce qui permet d'obtenir de hautes performances, de multiples options de groupe motopropulseur, une longue endurance et un couple élevé.

Sur le plan de l'intelligence, le TUNLAND V est équipé de dispositifs de conduite auxiliaires intelligents comme le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, le système d'assistance au maintien de la trajectoire, etc., pouvant atteindre le niveau L2.5 de conduite autonome. Sur le plan du confort et de la sécurité, il est doté d'un écran intelligent de 14,6 po, d'un système d'interaction vocale intelligente et d'un système de liaison intelligente avec la lumière ambiante, offrant des services-voiture intelligents et une expérience immersive. La performance globale du système de réduction du bruit, des vibrations et des secousses (NVH) a été améliorée de 15 %, et les postes de pilotage principal et secondaire sont équipés de six coussins gonflables. Les fonctions de sécurité active et passive ont été améliorées de manière significative afin d'offrir aux utilisateurs une protection complète.

Ces dernières années, FOTON a souvent fait des progrès dans le domaine des camionnettes, avec le lancement mondial du TUNLAND G7 en 2021, suivi du lancement mondial du TUNLAND G9 en 2022, et maintenant du TUNLAND V, en suivant le rythme des changements de la demande du marché et en lançant un modèle par an. La nouvelle camionnette TUNLAND V sera d'abord lancée à l'échelle mondiale au sein de marchés comme le Chili, le Pérou et l'Équateur en 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053574/WechatIMG545.jpg

SOURCE Foton International

Communiqué envoyé le 14 avril 2023 à 00:00 et diffusé par :