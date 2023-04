Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 13 avril 2023

Jeudi 13/04/2023 Daily Grand Tirage régulier04, 11, 35, 38, 46 Grand numéro 05 POKER LOTTO Main gagnante: 5-S, 2-S, 3-C, 3-S, 8-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO1, 4, 10,...

Crystal Lagoons fait son entrée dans le plus grand pays du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, avec un nouvel accord de grande envergure pour la réalisation de projets immobiliers et d'hôtellerie, ainsi que des projets Public Access Lagoonstm, également...

Poursuivant ses efforts pour assurer la sécurité de toutes et de tous et la qualité de vie de ses quartiers habités, l'arrondissement de Ville-Marie a adopté, lors du conseil d'arrondissement, de nouvelles mesures d'apaisement. Ces mesures...