DataTracks présente la solution de reporting ESEF « Smart Roll Forward »





AMSTERDAM et LONDRES, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- DataTracks, un leader mondial de la conformité en matière d'informations financières, a lancé une solution ESEF mise à jour avec la fonctionnalité révolutionnaire « Smart Roll Forward ». Cette nouvelle fonctionnalité ajoutée à la solution de reporting ESEF de DataTracks aidera les sociétés cotées en Bourse dans l'Union européenne et au Royaume-Uni à effectuer des changements rapides dans les rapports annuels proches des dates limites de dépôt.

La phase II du mandat ESEF de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) exige des entreprises exerçant leurs activités dans les marchés réglementés de l'UE qu'elles balisent les informations contenues dans leurs états financiers et qu'elles balisent en bloc les notes des états financiers au format iXBRL. Ces exigences de conformité en constante évolution font craindre aux entreprises des modifications de dernière minute dans leurs rapports ESEF, mais cette difficulté a été résolue. Avec la dernière mise à jour Smart Roll Forward (SRF), DataTracks offre une solution qui couvre les changements de dernière minute sans aucun problème.

Fonctionnalité Smart Roll Forward :

Smart Roll Forward est la dernière fonctionnalité ajoutée à la solution de reporting ESEF de DataTracks et complète le logiciel Rainbow. Cette fonction facile à utiliser permet aux utilisateurs de transférer des balises, y compris des blocs de texte, d'une version de document à une autre avec un taux de réussite remarquable de 98 %. Il en résulte une réduction significative du temps de traitement de chaque version préliminaire, une cohérence des balises iXBRL entre les différentes versions du document et la possibilité de traiter autant de versions préliminaires que le souhaitent les clients.

La fonctionnalité SRF permet aux utilisateurs de transférer facilement les balises même si le contenu du rapport annuel a été modifié et déplacé sur différentes pages dans la nouvelle version. De plus, l'option « Exclusion automatique » permet d'exclure facilement le contenu indésirable des balises de bloc de texte dans le rapport. Le plus intéressant est que cette option exclut automatiquement les contenus similaires (en-têtes et pieds de page) sur plusieurs pages en se souvenant des choix précédents de l'utilisateur.

Voici d'autres avantages de l'utilisation de la fonction SRF :

Inutile de revoir l'ensemble du document à la dernière minute.

Améliore l'efficacité du processus de reporting ESEF.

Réduit les risques d'omissions et d'erreurs dans le rapport final.

Pramodh Vittal, vice-président chargé de la conception des produits chez DataTracks, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de la mise à jour de notre solution ESEF, dotée de la fonctionnalité révolutionnaire Smart Roll Forward. Cette nouvelle fonctionnalité aidera nos clients à garantir un processus de reporting fluide, efficace et conforme. Nous sommes reconnaissants à nos clients et à nos partenaires de nous avoir fait part de leurs commentaires tout au long du processus de développement. »

À propos de DataTracks

Depuis 18 ans, DataTracks fournit avec succès des produits et des services de reporting de conformité à des entreprises du monde entier. Les experts de DataTracks aident les entreprises à convertir leurs états financiers aux formats XBRL, iXBRL, HTML, xHTML et XML. Ils proposent également diverses autres solutions réglementaires, telles que AIFMD, FATCA, Solvency II, CRD IV et MiFID II, afin d'aider les entreprises cotées en Bourse dans l'UE à répondre aux exigences de conformité des régulateurs tels que l'AEMF, l'AEAPP, l'ABE, etc.

Les professionnels de l'entreprise connaissent parfaitement les taxonomies ESEF et UKSEF. Avec une expérience dans la préparation de plus de 350 000 rapports de conformité pour plus de 23 000 clients dans 26 pays, DataTracks constitue un partenaire idéal pour des rapports ESEF sans erreur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.datatracks.com/eu/.

