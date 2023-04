JEOL lance un système de récupération du cryogène





JEOL Ltd. (TOKYO : 6951) (Président et chef de la direction : Izumi Oi) annonce le lancement d'un nouveau système de récupération du cryogène destiné à la résonance magnétique nucléaire (RMN) le 14 avril 2023.

Ce produit a été développé conjointement par JEOL Ltd., un fabricant d'instruments de RMN, Japan Superconductor Technology, Inc. (JASTEC), un fabricant d'aimants supraconducteurs, et Ulvac Cryogenics Inc., qui possède des atouts dans les technologies cryogéniques, en combinant les technologies de pointe de chaque société.

Il permet de réduire considérablement l'évaporation à la fois de l'hélium liquide et de l'azote liquide, des éléments inévitables en tant que cryogène pour l'aimant supraconducteur de l'instrument de RMN.

Caractéristiques principales

Léger et peu encombrant. Pourtant, ce système peut à lui seul réduire la perte par évaporation à la fois de l'hélium liquide et de l'azote liquide. Il réduit la fréquence et les coûts de remplissage du liquide cryogénique et maximise le temps de fonctionnement des instruments de RMN. Il permet de réduire significativement le risque d'arrêt d'instruments de RMN en raison de difficultés à obtenir de l'hélium liquide. La nouvelle conception réduit suffisamment la vibration de l'appareil frigorifique, évitant ainsi d'affecter la qualité du spectre. Un rattachement avec des instruments de RMN existants est possible, en maintenant le champ magnétique.

Spécifications

Performance d'évaporation

Hélium liquide : Zéro évaporation (nominal)

Azote liquide : Zéro évaporation (nominal)

Hélium liquide : Zéro évaporation (nominal) Azote liquide : Zéro évaporation (nominal) Aimants utilisables

Aimants supraconducteurs de JEOL Ltd. *1

400JJYH, 500JJ, 600JJ, 700JJ

Aimants supraconducteurs de JEOL Ltd. *1 400JJYH, 500JJ, 600JJ, 700JJ Alimentation et capacité d'alimentation requise

Groupe compresseur / Unité de commande

200 V triphasé

6,4/8,0 kW (50/60 Hz) (Normal)

7,1/8,8 kW (50/60 Hz) (Maximum)

Capacité nominale du coupe-circuit : 30 - 50 A

Groupe compresseur / Unité de commande 200 V triphasé 6,4/8,0 kW (50/60 Hz) (Normal) 7,1/8,8 kW (50/60 Hz) (Maximum) Capacité nominale du coupe-circuit : 30 - 50 A Eau de refroidissement

Débit : 5 - 15 l/min

Température : 5 - 32 ?

Pression : 0,7 MPa (Maximum)

Capacité de refroidissement : 50 Hz : 7,1 kW, 60 Hz : 8,8 kW (Minimum)

Débit : 5 - 15 l/min Température : 5 - 32 ? Pression : 0,7 MPa (Maximum) Capacité de refroidissement : 50 Hz : 7,1 kW, 60 Hz : 8,8 kW (Minimum) Intervalle de maintenance

Un an

*1 Veuillez nous contacter pour des aimants autres que ceux listés.

* L'apparence et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Nombre annuel d'unités vendues visé

10 unités/an

URL du produit : https://www.jeol.com/products/scientific/nmr_peripherals/CR-80.php

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japon

Izumi Oi, Président et chef de la direction

(code boursier : 6951, premier marché de la bourse de Tokyo)

www.jeol.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 20:05 et diffusé par :