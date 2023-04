Le Western Manufacturing Technology Show aide les manufacturiers canadiens à adopter des technologies intelligentes et à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales pour optimiser leur compétitivité et leur rentabilité





Le Western Manufacturing Technology Show (WMTS), qui se tiendra du 30 mai au 1er juin à l'Edmonton Expo Centre, aidera les manufacturiers de l'Ouest canadien à adopter de nouvelles technologies intelligentes et à naviguer dans les réalités commerciales postpandémiques afin d'améliorer leur compétitivité et d'accroître leur rentabilité.

L'événement réunira de nombreux manufacturiers et experts en ingénierie de premier plan au Canada et comportera plus de 75 fournisseurs sectoriels présentant de nouveaux produits (machines-outils et outillage, matériel de serrage et solutions de métallurgie, de soudure et de fabrication de pointe), allant de la fabrication additive à l'automatisation, en passant par la robotique et l'Industrie 4.0. Les participants à cet environnement dynamique et pratique feront l'expérience de technologies et de processus importants pour les industries du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, des machines commerciales, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'énergie éolienne et de l'aérospatiale.

Selon Arjun Hajela, responsable de groupe de SME ? Événements pour le Canada ? le salon est l'opportunité parfaite de passer du temps avec des experts de l'industrie et d'échanger des idées et de l'information sur la fabrication de pointe et de profiter des occasions de réseautage entre pairs dans un environnement détendu pendant les réceptions de l'après-midi.

« Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le WMTS, qui réunira certains des leaders les plus perspicaces et innovateurs de la fabrication pour partager leurs connaissances avec les manufacturiers locaux et régionaux de l'Ouest canadien », déclare Hajela. « Cet événement proposera aux participants plusieurs développements avancés dans la fabrication et la métallurgie, conçus pour optimiser la qualité, les coûts et la rentabilité, tout en les aidant à développer et à perfectionner leur main-d'oeuvre. De plus, dans le cadre de notre communauté, ils pourront parler et réseauter avec ces innovateurs au sujet de leurs expériences. »

Pour Hajela, le WMTS offre le type de collaboration individuelle dont les manufacturiers ont besoin. Les participants peuvent :

Découvrir et explorer les derniers produits et solutions exposés par les principaux fournisseurs et partenaires de l'industrie tels que Cascade, Elliott Matsuura, Mazak, et bien d'autres, qui présenteront des machines-outils et de l'outillage, des solutions de métallurgie et des technologies de fabrication avancée.

Absorber l'information inestimable partagée par des conférenciers spécifiquement sélectionnés pour votre marché, y compris Shauna Feth, présidente et cheffe de la direction de l'Alberta Chambers of Commerce, ainsi que des sessions SMART organisées par les exposants.

Profiter d'opportunités de réseautage individuel ? créez des connexions et des conversations précieuses lors des réceptions de fin de journée de 15h à 17h le premier et le deuxième jour du WMTS 2023.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire au Western Manufacturing Technology Show, rendez-vous sur www.wmts.ca et suivez toute l'actualité du salon.

À propos de SME

SME croit en la puissance de la technologie et de l'innovation de chacun pour faire progresser notre pays et relever les plus grands défis du monde. Depuis 90 ans, SME dirige l'écosystème manufacturier pour faire évoluer les manufacturiers, les universitaires, les professionnels et les communautés dans lesquelles ils évoluent. Nous aidons à lancer une passerelle vers l'avenir en développant la prochaine génération de talents manufacturiers et en informant l'industrie sur les avancées technologiques qui peuvent propulser leurs opérations vers l'excellence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sme.org, suivez @SME_MFG sur Twitter ou facebook.com/SMEmfg ou sur LinkedIn.

