Communiqué En bref du 13 avril : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction sud

Entre le boulevard de la Côte-Vertu et l'A-520, incluant le tunnel de Liesse

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 19 h 30

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-520 ouest. Détour : demi-tour via les autres bretelles de l'échangeur A-520.

A-15 | DÉCARIE

Montréal

Direction nord

La sortie 64 (rue Sherbrooke)

Fermeture de la sortie, jeudi de 23 h à 23 h 59

Détour : demi-tour à la sortie suivante.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Direction est

Entre le boulevard Saint-Jean et l'entrée suivante

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 23 h 59 à vendredi 4 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Direction ouest

Entre la sortie 52 (boulevard Saint-Jean) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard des Sources à compter de 21 h 30

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal

Dans l'échangeur Décarie

La bretelle menant de l'A-40 est (sortie 66) à l'A-15 sud / pont Samuel-De Champlain

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : continuer jusqu'à la sortie 68 (rue Stinson), demi-tour au chemin de Dunkirk, voie de desserte ouest, demi-tour au chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse est / boulevard Décarie sud

Fermetures par défaut :



La bretelle menant de la R-117 sud ( boulevard Marcel-Laurin sud ) à l'A-15 sud ( Décarie )

) à l'A-15 sud ( )

La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-15 sud (Décarie). Détour : via la bretelle pour A-40 ouest et demi-tour à la sortie 65 (A-520).

Montréal

Dans les deux directions

À la hauteur de la sortie 82 (boulevard Ray-Lawson, boulevard Roi-René)

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 23 h (ouest) et 23 h 59 (est) à vendredi 5 h.

A-520 | DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Direction ouest

Entre le boulevard Cavendish et la montée de Liesse

Fermeture complète, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : voie de desserte.

LAVAL / LAURENTIDES

A-13 | CHOMEDEY

Laval

Direction nord

Entre le boulevard Dagenais et l'entrée du boulevard Sainte-Rose

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 6 h.

Direction nord

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour le boulevard Sainte-Rose et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : demi-tour dans la sortie pour le boulevard Sainte-Rose et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-13 / A-440

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée du boulevard Sainte-Rose. Détour : via la montée Montrougeau, boulevard Dagenais ouest, bretelle pour voie de desserte A-13 sud et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-13 / A-440. Camions : via la bretelle pour voie de desserte A-13 sud et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-13 / A-440.

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction est

À la hauteur de la sortie 30 (boulevard Pie-IX, Montréal, R-125 sud)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

ÉCHANGEUR A-15 / A-440

Laval

Sur la voie de desserte de l'A-440 ouest

Entre la rue Bergman et l'A-15

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h à vendredi 4 h

Détour : via rue Bergman, boulevard Saint-Elzéar, avenue Jacques-Bureau et bretelle pour voie de desserte A-15 sud

Fermetures par défaut :



La sortie 22 de l'A-440 ouest. Détour : via la sortie suivante



La bretelle menant de la voie de desserte A-440 ouest à la voie de desserte A-15 nord. Suivre le détour principal et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur



La bretelle menant de la voie de desserte A-440 ouest à la voie de desserte A-15 sud. Voir détour principal



La bretelle en provenance de la voie de desserte A-15 nord. Détour : continuer sur voie de desserte A-15 nord et demi-tour à la R-117. Camions : demi-tour au boulevard Sainte-Rose .

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | DU SOUVENIR

Les Cèdres

Dans les deux directions

À la hauteur du pont d'étagement du chemin Saint-Dominique

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 20 h à vendredi 5 h 30.

A-30 | DE L'ACIER

Vaudreuil-Dorion

Direction est

Avant la sortie 5 (A-20)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 20 h à vendredi 6 h.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction est

Après la montée Gobeil

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

A-30 | DE L'ACIER

Boucherville

Dans les deux directions

À la hauteur du viaduc du chemin de la Belle-Rivière / chemin de Touraine (au km 86)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 6 h.

Varennes

Dans les deux directions

À la hauteur de la R-229

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 6 h.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

Pour information :

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 17:49 et diffusé par :