Effort collectif de nettoyage - Les corvées citoyennes de propreté sont de retour !





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Montréal invite les représentants des médias à une session de prise d'images dans un des 18 Éco-Quartier montréalais qui facilitent l'organisation des corvées citoyennes en offrant une trousse et le prêt d'outils pour la réaliser.

Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, sera disponible pour répondre aux questions des médias sur l'organisation des corvées de propreté. La boîte à outils citoyenne sera également dévoilée: gants, râteaux, balais, pinces, sacs, etc.

Date : Le vendredi 14 avril 2023

Heure : 13 h

Lieu : Éco-Quartier Ahuntsic-Cartierville, 10 416 rue Lajeunesse.

Depuis 2009, la Ville de Montréal encourage l'organisation de corvées de propreté par des citoyens, des entreprises ou des organismes. Les corvées 2023 permettront de participer à la remise en état des endroits les plus touchés par la tempête de verglas, de nettoyer les dernières traces de l'hiver et d'embellir les rues, trottoirs et ruelles de la ville. Plus d'informations ici.

