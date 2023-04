Aviceda annonce avoir obtenu le feu vert de la FDA suite à sa demande de nouveau médicament de recherche pour la nanoparticule glycomimétique AVD-104, autorisant le démarrage d'essais cliniques de phase 2 pour le traitement de l'atrophie...





Aviceda annonce avoir obtenu le feu vert de la FDA suite à sa demande de nouveau médicament de recherche pour la nanoparticule glycomimétique AVD-104, autorisant le démarrage d'essais cliniques de phase 2 pour le traitement de l'atrophie géographique due à la dégénérescence maculaire

Aviceda Therapeutics, société privée de biotechnologie en stade clinique spécialisée dans le développement d'immuno-modulateurs de nouvelle génération exploitant les possibilités de la glycobiologie dans le but de moduler le système immunitaire inné et de soulager l'inflammation chronique non résolutive, vient d'annoncer que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé sa demande de nouveau médicament de recherche pour l'AVD-104. Cette approbation permet à la société de procéder au démarrage des essais cliniques de phase 2 de son principal actif oculaire intravitréen destiné au traitement de l'atrophie géographique secondaire due à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). L'essai SIGLEC de phase 2 devrait débuter au deuxième trimestre 2023.

« L'acceptation par la FDA de notre demande de nouveau médicament de recherche pour l'évaluation clinique de l'AVD-104 nous rapproche du moment où nous pourrons introduire un traitement potentiellement révolutionnaire pour les personnes souffrant d'atrophie géographique et de dégénérescence maculaire » a déclaré Mohamed Genead, cofondateur et président-directeur général d'Aviceda. « L'autorisation de l'AVD-104 constitue un jalon important pour Aviceda, qui accentue ainsi sa domination dans le domaine du glycome. Nous sommes très heureux de faire avancer le développement de l'AVD-104 aux États-Unis et faisons le nécessaire pour recruter rapidement des patients pour la phase 2 de l'étude. Nous avons hâte de pouvoir présenter de nouvelles données dans le courant de l'année ».

L'AVD-104 est une nanoparticule intravitréenne qui comprend un double mécanisme d'action unique pour le traitement de l'atrophie géographique au moyen d'une modulation des voies inflammatoires critiques par inhibition de l'activité des macrophages rétiniens et repolarisation des macrophages activés dans leur état de résolution couplée à une inhibition de l'amplification de la cascade d'activation du complément.

« Je me réjouis beaucoup d'exploiter la puissance de notre plateforme technologique basée sur la glycobiologie pour répondre aux importants besoins médicaux non satisfaits des patients touchés par la dégénérescence maculaire. En tant que médecin spécialisé en chirurgie vitréo-rétinienne, j'ai vu de mes propres yeux les effets ravageurs de cette maladie sur mes patients. Il s'agit d'une première étape vers l'introduction d'une thérapie différenciée novatrice pour ces patients » a déclaré David Callanan, chef du service médical chez Aviceda.

À propos de la DMLA

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une cause majeure de perte de la vue modérée à sévère chez les adultes de plus de 60 ans qui touche quelque 11 millions de personnes aux États-Unis. La vision centrale baisse de manière importante et permanente au point que les personnes qui en souffrent peuvent devenir dépendantes et ne plus pouvoir pratiquer certaines activités élémentaires telles que la lecture, la conduite et ou reconnaître les visages. La forme humide (ou néovasculaire) de la DMLA est due à une croissance anormale des vaisseaux sanguins, à des saignements ainsi qu'à des cicatrices qui détruisent les cellules centrales de la rétine. Des thérapies anti-VEGF approuvées permettent de contrôler et de traiter cette forme de la DMLA. La forme sèche (non néovasculaire) de la DMLA se caractérise par le développement d'une atrophie géographique avec destruction progressive irréversible des cellules centrales de la rétine et des vaisseaux sanguins sous-jacents causée par une inflammation chronique (incluant une activité macrophagique suractivée engendrant une phagocytose des cellules de la rétine et de EPR) et d'une activation anormale du complément dans les régions des photorécepteurs rétiniens, de l'épithélium pigmentaire rétinien et de la choriocapillaire du fond de l'oeil. Des médicaments sont actuellement développés pour traiter la DMLA sèche en réduisant l'inflammation chronique et en inhibant les éléments de la cascade d'activation du complément.

À propos d'Aviceda Therapeutics et de l'AVD-104

Aviceda est une société privée de biotechnologie en stade clinique sise à Cambridge dans le Massachussetts qui possède une plateforme nanotechnologique exclusive du nom de HALOStm et propose un produit ophtalmique autorisé pour le traitement de l'atrophie géographique secondaire due à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). L'AVD-104 est une nanoparticule intravitréenne pourvue d'un double mécanisme d'action unique pour le traitement de l'atrophie géographique au moyen d'une modulation des voies inflammatoires critiques par 1) inhibition directe de l'activité des macrophages phagocytaires nuisibles et repolarisation des macrophages activés dans leur état de résolution et 2) inhibition de l'amplification de la cascade d'activation du complément. L'AVD-104 présente une très bonne efficacité in-vitro/vivo grâce à l'inhibition des voies inflammatoires et la cascade du complément et peut être administré tous les 4 à 6 mois. Son innocuité a été prouvée dans de multiples modèles animaux, y compris sur des primates, où aucun signe d'inflammation intra-oculaire n'a été constaté. De surcroît, l'AVD-104 a démontré une activité anti-néovasculaire comparable à celle de l'aflibercept (Eylea) dans un modèle de CNV oculaire éprouvé. L'essai clinique de phase 2 devrait commencer au deuxième trimestre 2023.

Outre l'AVD-104, Aviceda possède un riche portefeuille de produits en cours de développement en ophtalmologie et dans de nombreux autres champs thérapeutiques, dont la neurologie, l'oncologie, la fibrose et l'immunologie.

Plus d'informations au sujet d'Aviceda Therapeutics.

