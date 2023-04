OUI! LES JOURS LA BAIE SONT DE RETOUR! LE PLUS GRAND SOLDE DE LA SAISON DE LA BAIE D'HUDSON COMMENCE ENFIN!





Promotions offrant jusqu'à 60 % de rabais, aubaines à tout casser et produits vedette sont à l'honneur

En plus des points Primes La Baie d'Hudson!

TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - Les bien-aimés Jours La Baie sont de retour! Dès aujourd'hui, les gens d'ici peuvent profiter du plus grand solde de la saison, en magasin et à labaie.com. En avant-première dès le 13 avril pour les membres Primes, puis du 14 au 30 avril pour tous, La Baie d'Hudson propose des rabais incroyables sur des articles pour toute la famille, de la mode maison, des produits de beauté et bien plus. En plus de pouvoir profiter du solde avant les autres, les membres du programme Primes La Baie d'Hudson peuvent obtenir des points Primes supplémentaires qu'ils pourront utiliser lors de leur prochain achat. Il ne faut vraiment pas manquer Les Jours La Baie!

DÉCOUVREZ NOS ESSENTIELS

Articles pour femme

+ Jusqu'à 50 % de rabais sur des vêtements Hudson North pour femme, liquidation comprise

+ Jusqu'à 60 % de rabais sur des bijoux fins, y compris ceux des marques Effy et Finecraft

+ Jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements d'extérieur printaniers pour femme

+ Jusqu'à 40 % de rabais sur des jeans Levi's et sur des vêtements pour femme signé Dex, Vero Moda, Mango et autres

+ 40 % de rabais sur des chaussures Raid, Vero Moda, Only et Pieces et 30 % de rabais sur des sacs à main Steve Madden

+ Jusqu'à 30 % de rabais sur les marques de la boutique Sunglass Hut, y compris Prada, Versace et Gucci.

+ Jusqu'à 30 % de rabais sur des chaussures de sport Nike, Reebok, adidas et sur des chaussures Sam Edelman, Free People et autres pour femme

Articles pour homme

+ 220 $ de rabais sur des pièces de complet Lauren Ralph Lauren et Calvin Klein et jusqu'à 30 % de rabais sur des complets et des pièces de complet Sondergaard, Selected Homme, Hawkins & Kent et autres.

+ Jusqu'à 50 % de rabais sur la mode Hudson North

+ Jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements d'extérieur et des vêtements de nuit pour homme

+ Jusqu'à 35 % de rabais sur des montres Seiko, G-Shock de Casio, Citizen et autres

+ 30 % de rabais sur des chapeaux, des ceintures, des portefeuilles et des sacs pour homme et jusqu'à 30 % de rabais sur des chaussures habillées à partir de 99,99 $

+ Jusqu'à 30 % de rabais sur des chaussures sport adidas, Reebok, Skechers et autres

Articles pour enfant

+ T-shirts Rise Little Earthling à 2 pour 16 $ et jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements Levi's, Guess, Calvin Klein et autres pour enfant et bébé

+ Jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements habillés Calvin Klein, Iris & Ivy, Michael Kors et autres

+ Jusqu'à 30 % de rabais sur des chaussures, des vêtements de bain, de la literie et des accessoires pour enfant et sur de l'équipement et des meubles pour bébé

Articles pour la maison

+ 200 $ de rabais sur la couette en gel Kode (grand lit) et jusqu'à 60 % de rabais sur des oreillers et d'autres couettes.

+ 350 $ de rabais sur le batteur sur socle Precision de la collection Style de Cuisinart, 6,2 litres, et jusqu'à 40 % de rabais sur des petits électros Cuisinart

+ Jusqu'à 75 % de rabais sur des bagages Samsonite, Bugatti, Delsey et autres

+ Jusqu'à 70 % de rabais sur un choix de batteries de cuisine Zwilling, Cuisinart, Chuck Hughes et autres

+ Jusqu'à 65 % de rabais sur des ensembles bloc et couteaux Zwilling, Henckels, Global et autres

+ Jusqu'à 40 % de rabais sur des articles de salle de bain GlucksteinHome, Hotel Collection, Kode Eco et autres

+ Jusqu'à 30 % de rabais sur des jetés HBC Stripes, dont des couvertures à points et des jetés Caribou.

+ Jusqu'à 30 % de rabais sur des meubles de jardin et des accessoires pour l'extérieur GlucksteinHome, Distinctly Home et Kode et autres

+ Jusqu'à 25 % de rabais sur des articles pour l'extérieur de la collection HBC Stripes dont des serviettes, des jouets pour la piscine et des articles décoratifs

Produits de beauté

+ Jusqu'à 25 % de rabais sur des produits Clinique

+ Jusqu'à 20 % de rabais sur des produits Lancôme et Kiehl's

+ Escalade de rabais sur des produits M.A.C (20 $ de rabais sur un achat de 75 $ et 30 $ de rabais sur un achat de 100 $ ou plus)

+ Prime : Recevez un ensemble 12 pièces (une valeur de 262 $) avec un achat de 165 $+ de l'espace Space NK, y compris les marques Dr. Barbara Sturm, Chantecaille, Dr. Dennis Gross et autres.

+ Points bonis : Recevez 15 000 points Primes La Baie d'Hudson à l'achat d'un appareil Supersonic de Dyson.

+ Points bonis : Recevez 30 000 points Primes La Baie d'Hudson à l'achat d'un appareil Corrale de Dyson.

DE PLUS, obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur des chaussures en liquidation pour homme et femme et jusqu'à 40 % de rabais sur les nouvelles réductions printanières.

Avant-première pour les membres du programme Primes La Baie d'Hudson

Vous êtes déjà membre? Profitez en exclusivité des Jours La Baie et des meilleurs rabais de la saison une journée avant tout le monde, à compter du 13 avril. De plus, recevez 30 $ en points Primes La Baie d'Hudson à l'achat de 100 $ ou plus de produits de beauté et de parfums.

Vous n'êtes pas encore membre? Devenez membre et gâtez-vous avec ce que vous aimez.

Obtenez 20 % de rabais sur les prix des Jours La Baie quand vous demandez la nouvelle carte Mastercard La Baie d'Hudson fournie par Neo2.

Livraison gratuite et rapide

Profitez de la livraison sans frais sur les commandes de plus de 39 $ ou sur les achats réglés avec la carte Mastercard La Baie d'Hudson fournie par Neo. Sélectionnez la livraison express à la caisse et recevez votre commande en quelques jours seulement1. Vous en avez besoin encore plus tôt? À labaie.com, sélectionnez la cueillette en magasin au moment de passer à la caisse (sauf pour les articles du Marché La Baie) et votre commande pourrait être prête à ramasser en aussi peu que 3 heures.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.



1 Les frais de livraison express sont calculés à la caisse.

2 Certaines conditions s'appliquent.

SOURCE La Baie

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 14:26 et diffusé par :