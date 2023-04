943 913 fois, merci!





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) vient tout juste de compléter sa première campagne de l'année 2023 au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Grâce à la générosité de ses clients et l'engagement de nos employés, nous remettons aujourd'hui une somme de 943 913 $ aux BAQ.

« Merci à nos clients qui ont répondu, une fois de plus, généreusement à notre appel. Oui, la sécurité alimentaire, c'est la grande cause de la SAQ, mais ce sont nos employés, aux quatre coins du Québec, qui en sont les ambassadeurs auprès de nos clients. Sans vous, sans votre engagement, il ne serait pas possible de faire une grande campagne comme celle-ci. Ça me rend fière de faire partie de la grande famille SAQ et que toute l'organisation puisse contribuer aux BAQ, et ce, depuis près de 15 ans maintenant » s'est réjouie Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

« Suivant la tendance des dernières années, notre bilan de l'année 2022 conclut à une augmentation des Québécois qui doivent avoir recours à l'aide alimentaire. Ce montant que nous recevons aujourd'hui de la SAQ représente énormément pour nous! Merci infiniment à la SAQ, à ses clients et ses employés, qui viennent ainsi nous aider à soutenir les personnes touchées par l'insécurité alimentaire » a déclaré Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 670 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et au savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 76 pays. En 2021-2022, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois, appuyé près de 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

