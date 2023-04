Intelsat va prolonger la durée de vie d'un de ses satellites avec un nouveau module d'extension de la mission





Intelsat, l'exploitant de l'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et le principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), a commandé un module d'extension de la mission (MEP) à SpaceLogistics, filiale de Northrop Grumman Corporation, qui prolongera de la vie d'un satellite Intelsat et fournira des services ininterrompus à de nombreux clients.

Le « jet pack » MEP sera installé par le véhicule robotique de mission (MRV) de SpaceLogistics sur un satellite Intelsat en orbite géosynchrone, assurant la continuité du service satellitaire pendant au moins six années supplémentaires à compter de 2026. Intelsat n'a pas encore identifié le satellite qui fera l'objet de cette maintenance. Les évaluations critiques de la conception du MEP et du MRV sont maintenant terminées, et les deux engins sont en cours d'assemblage et d'essai, en vue d'un prochain lancement.

« Intelsat s'est engagé à assurer une gestion sûre et durable de l'espace », déclare Bruno Fromont, directeur de la technologie, Intelsat. « Notre entreprise a réussi à prendre une place de chef de file au sein de l'industrie il y a quatre ans avec le premier entretien en orbite de satellites, en coopération avec Northrop Grumman. Le nouveau MEP assurera également le respect de la mission d'Intelsat, qui est de fournir le service le plus fiable qui soit à ses clients. »

Avec ce récent achat, Intelsat poursuit son héritage en matière de durabilité spatiale, institué pour la première fois en 2020 lorsque le remorqueur spatial (MEV-1) de SpaceLogistics a réalisé le tout premier amarrage en orbite d'un vaisseau spatial commercial. Son amarrage au satellite Intelsat 901 (IS-901) a prolongé de cinq ans la durée de vie de ce dernier. En 2021, un second remorqueur spatial (MEV-2) a commencé à fournir des services similaires de prolongation de la durée de vie au satellite Intelsat 10-02.

« Tout comme Intelsat, SpaceLogistics cherche à rendre l'espace durable, et nous sommes impatients d'étendre notre relation en tant que fournisseurs de services de nouvelle génération dans l'espace avec notre MRV et notre MEP », déclare Rob Hauge, président de SpaceLogistics.

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées à des clients gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux par l'intermédiaire du réseau mondial et des services gérés de prochaine génération de la société. En comblant la fracture numérique grâce à l'une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler par-delà les océans, de voir par-delà les continents et d'écouter par-delà le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa fondation il y a six décennies, l'entreprise est devenue synonyme de « premières » dans l'industrie des satellites, au service de ses clients et de la planète. En s'appuyant sur un héritage d'innovation et en se concentrant sur une nouvelle génération de défis, les membres de l'équipe d'Intelsat ont maintenant vue sur les « prochaines premières » dans l'espace, tandis qu'ils continuent à redéfinir l'écosystème et à orchestrer la transformation numérique de l'industrie.

