Valsoft enrichit son portefeuille logiciel dans le domaine de la logistique grâce à l'acquisition de Datatrac Corporation





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 13 avril 2023 Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'achat et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Datatrac Corporation (« Datatrac »), chef de file du secteur des solutions technologiques pour les entreprises de messagerie.

Fondées sur l'infonuagique, les solutions logistiques révolutionnaires de Datatrac offrent aux utilisateurs un accès complet à leurs données de livraison sur le dernier kilomètre à partir de n'importe quel navigateur Web, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu. Véritable leader dans son domaine, Datatrac propose des produits et services sur mesure à sa clientèle depuis plus de 40 ans.

« Valsoft est le partenaire idéal pour accompagner l'évolution continue de Datatrac et bâtir un avenir prometteur pour notre clientèle et notre personnel, indique Henry Dixon, fondateur et président-directeur général de Datatrac. Je me réjouis aussi des perspectives de croissance et des formidables occasions qui s'offriront à nous dans la famille Valsoft. »

Datatrac, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, devient la sixième entité à intégrer le portefeuille de Valsoft dans le domaine des transports et de la logistique. Datatrac s'est forgé une excellente réputation auprès de ses clients qui, grâce à un taux de satisfaction élevé et à une solide relation de confiance, lui sont fidèles depuis 19 ans en moyenne.

« Cette acquisition constitue un formidable atout pour Valsoft. Datatrac dispose en effet d'une clientèle fidèle et nombreuse, qui lui accorde sa confiance de longue date, explique Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. L'équipe de Datatrac ne ménage pas ses efforts pour stimuler la croissance de ses clients et optimiser leurs activités. C'est une démarche en totale adéquation avec celle de Valsoft, qui s'attelle à favoriser le développement de toutes les entreprises de son portefeuille. »

« Datatrac offre des solutions technologiques d'une grande efficacité. C'est le gage pour sa clientèle d'une expérience de premier ordre et d'un rendement élevé, renchérit Michael Assi, président-directeur général d'Aspire, division opérationnelle de Valsoft. Nous estimons que les produits de Datatrac sont très complémentaires de nos activités de transport et de logistique ainsi que de notre catalogue de solutions, et qu'ils permettront d'offrir une réelle valeur ajoutée à nos clients. Grâce à un travail étroit avec l'équipe chevronnée de Datatrac et ses nombreuses relations dans l'industrie, nous sommes convaincus de pouvoir continuer à stimuler la croissance et le potentiel d'innovation de l'entreprise. »

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

À propos de Datatrac Corporation

Chef de file du secteur des logiciels destinés aux livraisons sur le dernier kilomètre, Datatrac propose des solutions évolutives aux entreprises de messagerie de toutes tailles. Depuis plus de 40 ans, Datatrac crée des produits intuitifs pour rationaliser les activités de messagerie et aider les entreprises à prospérer.

Valsoft était représentée à l'interne par Shinjay (Ssin) Choi, avocate-conseil principale, et par David Felicissimo, avocat général. Pour sa part, Datatrac était représentée par iMerge Advisors inc., par Daniel A. Shmalo de 360 Venture Law LLC (Atlanta, Géorgie) et par Cy Pritchard de The Law Office of C. H. Pritchard LLC (Atlanta, Géorgie).

