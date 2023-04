Tecnotree est reconnu comme fournisseur représentatif dans le Gartner Market Guide des solutions de gestion et d'expérience des clients CSP





Tecnotree, un chef de file mondial des plateformes et services numériques pour la 5G, l'IdO et la technologie nuagique, annonce avoir été nommé fournisseur représentatif dans le Gartner Market Guide 2022 des solutions de gestion et d'expérience des clients CSP.

Le rapport Gartner est rédigé par les analystes Juha Korhonen, Amresh Nandan, Chris Meering, et Susan Welsh de Grimaldo. Il se concentre sur deux composantes majeures des solutions de gestion et d'expérience client (CM&X), qui profitent énormément aux CSP. Le guide de marché de Gartner permet aux CSP de comprendre les tendances sectorielles et les stratégies d'approvisionnement et de suivre l'évolution des solutions CM&X. Il les aide à se transformer en promouvant les technologies numériques, ce qui leur permet de gérer différents aspects des BSS (Business Support Systems), tels que les clients, les services, les produits et les partenaires.

Tecnotree figure dans le guide Gartner pour sa gamme complète de solutions CM&X, qui comprend des solutions CRM, des applications de maintenance automatique, un catalogue de produits, la gestion de la clientèle, l'orchestration du parcours client, la gestion des partenaires, les programmes de fidélisation, la plateforme Diwa Fintech, et pour sa plateforme de marché de l'écosystème B2B2X multi-expérience baptisée Tecnotree Moments, qui utilise l'infrastructure cloud Azure et AWS avec des capacités multilocataires. La plateforme Surge non codée/faiblement codée fournit une expérience client intelligente et des capacités d'orchestration d'entreprise qui peuvent être couplées à des capacités du marché des expériences et aux fonctionnalités de base BSS numériques, capables de promouvoir l'IdO et la monétisation et l'automatisation de la 5G en s'appuyant sur les technologies multicloud.

Les solutions Tecnotree aident les clients dans leur transformation BSS, pour passer d'un fournisseur de services de communications (CSP) traditionnel à un fournisseur de services numériques (DSP). Avec plus de 44 API ouvertes du TM Forum déployées pour la gestion des clients, la gestion des produits et des commandes, la gestion des partenaires, la notation et la tarification, la facturation et la gestion de l'écosystème, Tecnotree contribue à fournir une transformation numérique complète ainsi qu'une transformation spécifique liée à l'expérience et à la gestion de la clientèle. Les solutions natives du cloud, d'IA/d'apprentissage automatique et d'expérience client prête pour la 5G de Tecnotree incluent des produits numériques de pointe. Le rapport Gartner mentionne que Tecnotree a déployé plusieurs API du TM Forum pour la CM&X et fait partie des principaux fournisseurs en termes de certification des API ouvertes du TM Forum. Le rapport reconnaît en outre la plateforme qui utilise une architecture basée sur des microservices avec un catalogue de produits unifié qui facilite l'intégration des clients, assure la facturation convergée, lance des offres groupées multi-expériences et fournit un aperçu panoramique de la clientèle grâce à sa technologie brevetée « profile of one ».

« Nous sommes heureux d'être à nouveau reconnus dans le prestigieux guide de marché de Gartner pour nos solutions de gestion et d'expérience client CSP pour 2023, en plus de la distinction que nous avons déjà reçue pour la gestion des revenus et la monétisation au quatrième trimestre 2022. Nos solutions CSP optimisées par l'IA répondent à l'évolution rapide des besoins de l'entreprise et créent des opportunités de revenus 5G pour les CSP, leur permettant de fournir des services optimisés dans diverses fonctions. Nous offrons à nos clients une commodité accrue et un accès illimité à des produits et solutions de classe mondiale », déclare Padma Ravichander, PDG de Tecnotree.

Et de conclure : « Notre nouvelle inclusion dans le guide de marché de Gartner valide notre positionnement en tant qu'entreprise axée sur le client dans la création d'expériences numériques et la révolution de l'expérience d'entreprise grâce à des partenariats avec les acteurs sectoriels pour les services numériques de prochaine génération. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l'une des premières entreprises au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de privilégier les fournisseurs les mieux évalués. Les publications de recherche de Gartner contiennent les opinions du cabinet de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toute garantie, explicite ou tacite, au regard de cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

