Démocratie municipale - L'intimidation envers les élues et élus municipaux doit cesser, clame l'UMQ





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - À la suite de la démission du maire suppléant de la municipalité de Wickham, monsieur Charles-Antoine Fauteux, occasionnée par des propos intimidants et menaçants, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'inquiète vivement de la montée des cas depuis les dernières années.

« Lorsque le maire suppléant démissionne pour les mêmes raisons que son prédécesseur, c'est la santé de notre démocratie qui est en jeu. Lorsqu'on s'engage pour servir notre population, lorsqu'on se donne corps et âme pour notre communauté, on ne peut pas accepter d'être intimidé ou de recevoir des menaces. Les débats sont sains dans une démocratie, mais cela doit se faire dans le respect », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons qu'au cours des dernières années, l'UMQ a multiplié les actions pour accompagner ses membres face à l'intimidation. Parmi les principales, mentionnons entre autres la campagne nationale « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », appuyée par plus de 400 municipalités de partout au Québec, la vidéo de sensibilisation « Dompte ton troll », et le regroupement en assurance de l'Union pour la protection de la réputation et de la vie privée des élues, élus et hauts fonctionnaires municipaux, qui est le premier du genre au Canada et regroupe près de 130 municipalités participantes.

« J'en appelle maintenant au gouvernement fédéral de légiférer rapidement pour contrer l'intimidation en ligne, et cela, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est urgent pour nous. Je m'engage à rencontrer rapidement le ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pablo Rodriguez », a conclu monsieur Côté.

D'ailleurs, l'UMQ offrira ce soir, en collaboration avec Infopresse, une classe virtuelle pour mieux outiller les élues, élus et gestionnaires municipaux sur les médias sociaux : « Propos haineux : adaptez vos stratégies sur les médias sociaux », et une autre le 27 avril sur le thème « Médias sociaux : mise en place d'une stratégie adaptée pour les conseils municipaux ». Elle présentera également, le 26 avril, la séance d'information virtuelle « Comment faire face aux comportements abusifs de la part de citoyennes et citoyens? », en collaboration avec l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ).

À propos de l'UMQ

