Kioxia affichera un bilan net de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050





Le Groupe Kioxia a annoncé aujourd'hui que, d'ici son exercice 2050, la société ambitionne d'atteindre un bilan net zéro pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre (GES) de catégorie 1 de la société, à savoir les émissions directes de ses sites commerciaux, et pour ce qui est des émissions de catégorie 2 résultant de son utilisation d'énergie achetée. Le Groupe Kioxia accélérera par conséquent ses efforts visant à lutter contre les changements climatiques, l'un de ses principaux objectifs de gestion. Le Groupe s'est déjà fixé comme objectif un approvisionnement en énergie provenant à 100 % de sources renouvelables d'ici l'exercice 2040, il a dorénavant ajouté les émissions directes de ses sites commerciaux, faisant de notre objectif de zéro émission nette un objectif plus complet couvrant les émissions résultant de l'ensemble de nos activités commerciales.

Pour atteindre cet objectif, nous poursuivrons nos efforts visant à installer des équipements qui élimineront l'émission d'hydrocarbures perfluorés ? des gaz avec un potentiel de réchauffement global élevé ? sur toutes nos installations de fabrication construites depuis 2011. En termes d'approvisionnement en énergie, nous poursuivrons l'installation d'équipements de fabrication et d'équipements électriques économes en énergie. À partir de l'exercice 2022, nous avons commencé à installer des systèmes de production d'énergie solaire dans nos usines de Kitakami et de Yokkaichi ? les plus importants du genre dans une usine de semi-conducteurs au Japon¹ ? et avons commencé à acheter de l'électricité produite par ces systèmes sur site dans le cadre d'un modèle de convention d'achat d'électricité (CAE)². Nous avançons également sur l'acquisition de certificats non fossiles FIT, des certificats d'énergie renouvelable couramment utilisés au Japon.

« Nous nous engageons à prendre des mesures pour combattre le changement climatique, qui constitue une question urgente pour la communauté internationale, et à contribuer à répondre à différentes problématiques sociales, dont les enjeux environnementaux globaux, afin de faciliter le développement d'une société durable », a déclaré Nobuo Hayasaka, président et chef de la direction de Kioxia Holdings Corporation.

« Les mesures pour contrer le changement climatique sont une importante question de gestion, et nous continuerons de promouvoir l'innovation technologique dans nos processus de fabrication et l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos produits, visant à atteindre un bilan net zéro pour nos émissions de GES de catégories 1 et 2 », a ajouté Tomoharu Watanabe, vice-président exécutif et cadre dirigeant en charge du développement durable chez Kioxia Holdings Corporation.

Le Groupe Kioxia rend régulièrement compte de ses efforts continus pour lutter contre les changements climatiques via son site Internet consacré au développement durable. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

¹ Sur la base d'une étude de Kioxia (en date du 13 avril 2023)

² Les opérateurs CAE possèdent l'équipement de production d'énergie solaire et sont responsables de l'installation et de la maintenance du système ; les tierces parties mettant à disposition l'espace nécessaire (dans ce cas Kioxia) rachètent aux opérateurs l'électricité produite sur les sites.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage à haute densité dans les applications, comme les centres de données, les disques à semi-conducteurs (solid-state drive, SSD), les ordinateurs individuels (Personal Computer, PC), les produits automobiles et les smartphones les plus sophistiqués du marché.

