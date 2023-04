Les activités de promotion de la 133e Foire de Canton ont reçu une grande attention de la part des communautés d'affaires nordiques





GUANGZHOU, Chine, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- Xu Bing, vice-secrétaire général de Canton Fair et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine a récemment dirigé une délégation au Danemark, en Islande et en Suède pour la promotion de Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton » ou « la Foire »), pour mettre en valeur la nouvelle image de la 133e Foire de Canton et attirer plus d'entreprises nordiques à la Foire, recevant une large attention des communautés d'affaires dans ces pays.

Les pays d'Europe du Nord et la Chine affichent de fortes complémentarités dans les industries et bénéficient d'un vaste espace de coopération. Compte tenu des caractéristiques uniques du marché local, la délégation a mené une série d'activités promotionnelles, telles que les suivantes :

l'organisation de deux conférences promotionnelles au Danemark et en Suède et d'un séminaire en Islande;

la visite des services gouvernementaux pour la promotion du commerce et d'organisations industrielles et commerciales, comme la Confédération de l'industrie danoise (DI), le Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation, Business Iceland et Business Sweden;

la signature d'un accord de coopération mondial sur la Foire de Canton avec le conseil commercial entre la Suède et la Chine;

des visites à des fins de recherche dans des centres de congrès et d'expositions renommés, dont le Bella Center au Danemark, le Harpa en Islande et Stockholmsmassen en Suède;

des visites et des discussions avec de grandes entreprises du secteur de la chaîne de distribution, y compris le supermarché danois Netto et Bilka de Salling Group, Kronan en Islande et des acheteurs VIP de la Foire de Canton tel que X18 en Islande.

Le groupe de travail a transmis les dernières informations sur la Foire de Canton et les opportunités d'affaires potentielles à la communauté d'affaires nordique, y compris l'utilisation de l'expansion du site, l'extension de la zone d'exposition, et de nouvelles sections d'exposition et de nouveaux sujets. Les entreprises commerciales internationales, les exportateurs et les importateurs de ces 3 pays ont manifesté un vif intérêt pour la Foire de Canton. Pendant ce temps, le groupe a pu prendre connaissance des opinions et des suggestions des partenaires locaux sur les services de la Foire de Canton, grâce à des conversations soutenues en personne.

À l'avenir, le Centre du commerce extérieur de la Chine restera en contact étroit avec les organisations industrielles et commerciales dans le monde, améliorera le service à la clientèle, facilitera la communication des avantages des produits fabriqués en Chine et du marché chinois, et contribuera aux échanges économiques et commerciaux entre la Chine et d'autres pays.

Pour obtenir les dernières informations concernant la 133e Foire de Canton à venir, veuillez vous inscrire sur https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

