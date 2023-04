/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce concernant 34 projets nordiques d'envergure/





PORT-CARTIER, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants des médias à une conférence de presse. Elle dévoilera 34 projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023, programme coordonné par la Société du Plan Nord. Elle sera accompagnée de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain.

Date : Le 14 avril 2023



Heure : 11 h



Lieu : Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier (plateau Agora)

21, rue des Cèdres

Port-Cartier





Merci de confirmer votre présence à l'adresse suivante, avant le 13 avril à 16 h, à [email protected]

SOURCE Société du Plan Nord

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 10:00 et diffusé par :