PATRICK HUOT NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PLQ

QUÉBEC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le président du Parti libéral du Québec (PLQ), Rafael P. Ferraro, est fier d'annoncer la nomination par le Conseil exécutif du Parti de Patrick Huot au poste de directeur général du PLQ.

Actuellement gestionnaire au sein de la fonction publique québécoise, Patrick Huot fut directeur du cabinet de la cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale entre 2020 et 2021. Député libéral de Vanier-Les Rivières de 2008 à 2012 et de 2014 à 2018, celui-ci a assumé plusieurs responsabilités parlementaires au cours de ses deux mandats notamment à titre d'adjoint parlementaire au président du Conseil du trésor (2011-2012 et 2017-2018), adjoint parlementaire à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (2009-2011), ainsi que whip adjoint du gouvernement (2014-2017).

Ayant de plus siégé comme conseiller municipal pour la Ville de Québec de 2005 à 2008, sa participation active à cinq campagnes électorales comme candidat témoigne de son engagement envers le Parti libéral du Québec, de son leadership au sein de la sphère politique québécoise et de son savoir-faire en matière d'organisation électorale et de mobilisation militante.

Également diplômé d'un baccalauréat en science politique et d'une maîtrise en analyse des politiques de l'Université Laval, sa fine connaissance des systèmes politiques et administratifs du Québec, ainsi que ses liens de confiance avec plusieurs grandes organisations, institutions québécoises et regroupements de citoyens se voudront des atouts dans l'exercice de ses fonctions à titre de nouveau directeur général du PLQ.

« Je crois profondément au Parti libéral du Québec, à ses valeurs et à ses idées. C'est pourquoi j'entends accomplir mon mandat à titre de directeur général du Parti avec toute l'énergie, l'accessibilité et la rigueur qu'on me connait. J'entreprends ce mandat avec l'intention de rallier ceux et celles qui ont été actifs au sein de nos instances par le passé, tout autant que de nos militants et nos élus d'aujourd'hui. Il nous faut, tous ensemble, regarder vers l'avenir sans oublier nos fondements. Mon parcours professionnel témoignant de mon expertise en matière de gestion et d'organisation, il est pour moi un privilège de contribuer à la relance de notre formation politique, et ce, aux côtés de l'ensemble des instances militantes libérales. »

- Patrick, Huot, directeur général du Parti libéral du Québec

« Je suis fier d'annoncer aujourd'hui la nomination de Patrick Huot à titre de nouveau directeur général du PLQ. Ses compétences en matière d'organisation et de mobilisation, son expérience en politique active et son engagement de longue date envers notre formation politique font de lui une candidature de grande qualité pour veiller aux côtés des différentes instances militantes libérales à la relance de notre parti. J'ai confiance qu'il saura exécuter le mandat qui lui a été confié avec brio. »

- Rafael P. Ferraro, président du Parti libéral du Québec

Patrick Huot a été nommé par le Conseil exécutif du Parti conformément à la Constitution ainsi qu'au Règlement général du Parti libéral du Québec. Celui-ci succèdera à Julie Martel et entrera en fonction le lundi 24 avril prochain.

