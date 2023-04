Benoit Larose nommé directeur général de BIOQuébec





Le conseil d'administration de BIOQuébec est fier d'annoncer la nomination de Monsieur Benoit Larose à titre de directeur général à compter du 1er mai 2023.

«?Nous sommes très heureux de compter Benoit parmi nous à titre de directeur général. C'est une personne très influente du milieu des sciences de la vie et ses expériences professionnelles variées, combinées à son leadership, son énergie et sa passion, seront fort appréciés par les membres de BIOQuébec et nos partenaires?», a indiqué Frédéric Leduc, président du conseil d'administration. «?BIOQuébec soutient ses membres depuis plus de 30 ans et je suis convaincu que Benoit saura ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de BIOQuébec avec brio ».

M. Larose compte plus de 35 années d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Il a oeuvré dans le domaine de la R&D, de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de fournitures et dispositifs médicaux, de produits diagnostics et pharmaceutiques. Il a une solide expérience en développement des affaires et de financement d'entreprise. M. Larose jouit d'une riche expérience et d'un vaste réseau dans l'industrie et dans l'écosystème canadien et il a oeuvré pour le compte de sociétés canadiennes et internationales de toutes tailles. Il est titulaire d'un MBA des HÉC de Montréal.

«?Je heureux de l'occasion qui m'est offerte de contribuer à renforcer non seulement la place de BIOQuébec mais tout le secteur des sciences de la vie du Québec. Cette association joue un rôle essentiel. Grâce au travail dévoué de son équipe et au leadership de mes prédécesseuses, elle est reconnue comme un chef de file dans son domaine et je remercie d'emblée les membres du conseil d'administration pour leur confiance. C'est pour moi une continuité logique dans ma carrière au sein de ce secteur stratégique pour le Québec tel que mis en lumière par la pandémie. Je suis emballé à l'idée de poursuivre le développement de cette industrie en collaboration avec tous les membres et partenaires de BIOQuébec?», ajoute M. Larose.

M. Larose a passé les dix dernières années à mener les activités au Québec de Medtech Canada, le regroupement d'entreprises du secteur des technologies médicales. Il y a acquis de grandes compétences en relations publiques et gouvernementales de même qu'une grande connaissance des enjeux du secteur des sciences de la vie et du système de santé du Québec. Sa capacité à bien comprendre la réalité des entreprises et de les appuyer au besoin est éprouvée.

«?BIOQuébec est fière de contribuer au développement de l'industrie québécoise des sciences de la vie, qui est un secteur dynamique, créateur de richesse, d'emplois spécialisés et d'innovations, visant l'amélioration de la santé et de la qualité de vie de la population. Je tiens par ailleurs à remercier Mesdames Emmanuelle Toussaint et Anie Perrault, qui ont occupé les postes de directrice générale de BIOQuébec au cours des dernières années et qui ont fait un travail remarquable?», affirme Frédéric Leduc. "Le conseil d'administration sera à pied d'oeuvre dès l'entrée en fonction de Benoit pour poursuivre le travail et répondre aux aspirations de nos membres", ajoute-t-il.

Demande de renseignements

Veuillez communiquer avec Gaëlle Bridon au (438) 520-4700 ou par courriel à [email protected]

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec représente plus de 170 entreprises établies au Québec qui oeuvrent dans le domaine de la recherche en santé, et ce à tous les niveaux du parcours de l'innovation, de la recherche fondamentale jusqu'à l'intégration des innovations thérapeutiques dans le système de santé. Il s'agit de biotechs, de sociétés de recherche contractuelles, d'investisseurs et de compagnies pharmaceutiques, et ce, à tous les stades de croissance. BIOQuébec mise sur la représentation gouvernementale, le développement des affaires et les partenariats pour favoriser la croissance de l'industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences de la vie et faire du Québec un des acteurs clés et incontournables de cette industrie à l'échelle internationale.

Communiqué envoyé le 13 avril 2023 à 09:20 et diffusé par :