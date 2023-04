Marhaba! Air Canada lance un nouveau service Vancouver-Dubaï





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau international avec l'ajout de nouveaux vols sans escale entre sa plaque tournante à l'aéroport international de Vancouver (YVR) et Dubaï. La nouvelle liaison sera assurée quatre fois par semaine par notre flotte d'appareils 787 Dreamliner, fleuron du parc aérien d'Air Canada, et ce, dès le 28 octobre 2023. Les nouveaux vols Vancouver-Dubaï du transporteur aérien compléteront son service quotidien entre Toronto et Dubaï, élargissant ainsi sa présence sur les marchés internationaux en forte croissance.

« Nous sommes très heureux de lancer le seul service sans escale entre Vancouver et Dubaï, deux destinations mondiales réputées et dynamiques, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Dubaï est l'une des destinations les plus prisées du monde pour ses remarquables points d'intérêt, sa riche culture et ses divertissements. Vancouver étant une destination cosmopolite par excellence, cette nouvelle liaison facilitera les voyages des touristes du monde entier souhaitant découvrir la spectaculaire beauté naturelle de la Colombie-Britannique, sa gamme d'activités de plein air et ses aventures palpitantes. Nos vols Vancouver-Dubaï, qui seront assurés en collaboration avec Emirates, notre partenaire d'exploitation à code multiple et de programme de fidélité, donneront accès à une multitude de destinations au Moyen-Orient, dans le sous-continent indien et en Afrique de l'Est via Dubaï, offrant aux clients choix et commodité lorsqu'ils se déplacent pour affaires ou rendent visite à des parents et amis. »

« L'ajout de cette nouvelle liaison au départ de Dubaï permettra aux visiteurs de découvrir plus facilement et plus efficacement tout ce que notre province a à offrir, a affirmé Rob Fleming, ministre des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique. Du dynamisme de nos villes réputées mondialement à la splendeur de notre province, comme en témoigne notre devise Super, Natural British Columbia, le nouveau service d'Air Canada ajoute de nouvelles correspondances internationales qui vont permettre à la population de toute la province d'en bénéficier directement. »

« Nous nous réjouissons du lancement de la nouvelle liaison d'Air Canada entre Dubaï et Vancouver, a ajouté Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Vancouver. Le service sans escale pour Dubaï, avec des correspondances pratiques avec le sud de l'Inde et d'autres destinations clés au Moyen-Orient, offrira de nouvelles occasions de voyager, d'ouvrir ses horizons et d'accéder à des marchés internationaux, ce qui bénéficiera à notre communauté et à l'économie qui la soutient. Je tiens à remercier Air Canada de son engagement continu à l'égard de l'aéroport de Vancouver et de sa contribution pour relier la Colombie-Britannique au reste du monde. »

« Le transport aérien sans escale est le pilier du commerce moderne, en permettant aux entrepreneurs d'établir des liens avec leurs clients et partenaires et de profiter d'occasions partout sur la planète, avec rapidité et efficacité, a souligné Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction de la chambre de commerce du Grand Vancouver. Relier Vancouver directement à un plus grand nombre de destinations nous permet de nous rapprocher, favorise l'innovation et encourage la croissance dans un monde interrelié. C'est pourquoi les investissements d'Air Canada dans cette nouvelle liaison auront certainement un effet positif sur notre région. »

« Grâce à cette nouvelle liaison, la Colombie-Britannique sera reliée à un marché important et l'économie touristique de la province en bénéficiera, si l'on considère que, selon l'Organisation mondiale du tourisme, les Émirats arabes unis se classent au cinquième rang mondial au chapitre des dépenses extérieures liées aux voyages et au tourisme, a affirmé Walt Judas, président et chef de la direction de l'association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique. Nous félicitons Air Canada pour la confiance qu'elle accorde à notre province. »

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver, ainsi que les Montréalais Jérôme Ferrer et Antonio Park, dont la réputation n'est plus à faire. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients ont la possibilité d'accumuler et d'échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, dont l'accès à la Suite Signature Air Canada exclusive à YVR.

Les vols entre Vancouver et Dubaï seront assurés par le 787 Dreamliner de Boeing, qui propose trois classes de service, à savoir la classe Signature Air Canada avec fauteuils-lits, la classe Économique Privilège et la classe économique. On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com , par l'application Air Canada ou encore auprès des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

L'horaire a été conçu de façon à optimiser les correspondances des vols au départ et à destination de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'ouest des États-Unis, via la plaque tournante d'Air Canada à YVR.

