Lomiko annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour la propriété de graphite en paillettes naturel La Loutre dans le sud du Québec, augmentant de 195 % son tonnage dans la catégorie des ressources minérales indiquées

Lomiko Metals Inc. (TSX. V : LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») pour sa propriété de graphite en paillettes naturel de La Loutre (« projet La Loutre »), située à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, dans la région des Laurentides au Québec. Le projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). L'estimation a été réalisée conformément aux normes de définition de l'Institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole (« ICM ») incorporées par renvoi dans la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Norme 43-101 »).

Faits saillants de la mise-à-jour de L'ERM du projet La Loutre:

Estimation de 68,2 millions de tonnes de ressources minérales indiquées d'une teneur moyenne de 4,50 % Cg par tonne pour 3,072 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 195 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 45,01 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, comparativement à 23,2 millions de tonnes pour l'ERM de 2021;

Les ressources minérales supplémentaires déclarées en aval et à l'intérieur des unités de marbre ont entraîné l'ajout de 21,8 millions de tonnes de ressources minérales présumées à une teneur moyenne de 3,51 % Cg par tonne pour 0,765 millions de tonnes de graphite contenu ; et

Les 13 107 mètres supplémentaires de forage intercalaire dans 79 trous achevés en 2022, combinés au perfectionnement des modèles de gisement et de structure, ont contribué à l'ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l'estimation des ressources minérales de 2021.

L'ERM suppose un prix de graphite de 1 098,07 $US la tonne et une teneur de coupure de 1,50 % Cg (carbone graphitique).

Belinda Labatte, cheffe de la direction et directrice, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que notre programme de forage 2022 a permis de perfectionner davantage le modèle géologique et d'augmenter le potentiel du projet La Loutre. Ceci a entraîné une augmentation significative des ressources minérales au sein d'un système minéralisé étendu et persistant avec une bonne distribution de la teneur en carbone graphitique indiquant une minéralisation continue. Cette ERM a entraîné une augmentation des quantités indiquées de graphite in situ de 1,05 millions de tonnes à 3,07 millions de tonnes (2 millions de tonnes in situ supplémentaires). Le potentiel d'expansion des ressources semble favorable, notant que les gisements VE et Batterie sont ouverts le long de la frappe et en profondeur et restent ouverts pour d'autres forages. Nous croyons qu'il s'agit d'une étape importante dans la validation du potentiel géologique du gisement et nous avons hâte aux prochaines étapes, y compris d'autres travaux sur le terrain et des discussions avec la Première Nation de Kitigan Zibi et les communautés locales.

L'ERM 2021 peut être consulté sur le site Web de la Société à l'adresse suivante : https://lomiko.com/fr/projets/projet-la-loutre/

ÉTAT DES RESSOURCES MINÉRALES ? PROJET LA LOUTRE, CANADA (En vigueur au 31 mars 2023)

Gisement Teneur de coupure (%) Ressources Indiquées Ressources Présumées Tonnage (kt) Graphite (%) Graphite (kt) Tonnage (kt) Graphite (%) Graphite (kt) VE 1,5 26 471 5,58 1 477 5 031 3,74 188 Batterie 1,5 41 766 3,82 1 595 16 769 3,44 576 TOTAL 68 238 4,50 3 072 21 800 3,51 765

Notes accompagnant l'estimation des ressources minérales :

Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, au sens de la Norme 43-101, sont Marina Iund, géo. (InnovExplo inc.), Martin Perron, ing. (InnovExplo inc.), Simon Boudreau, ing. (InnovExplo inc.) et Pierre Roy, ing. (Soutex inc.). La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 31 mars 2023. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisqu'elles n'ont pas démontré leur viabilité économique. L'estimation des ressources minérales suit les définitions actuelles de l'ICM (2014) et les lignes directrices sur les meilleures pratiques MRMR de l'ICM (2019). Les résultats sont présentés non dilués et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique. L'estimation englobe deux domaines minéralisés (VE et Batterie) en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'il est analysé ou une valeur de zéro lorsqu'il n'est pas analysé. Aucun bouchage n'a été appliqué sur les composites de 1,5 m. L'estimation a été réalisée à l'aide d'un modèle de sous-bloc dans Leapfrog Edge 2022 avec une taille de bloc utilisateur de 5 m x 5 m x 5 m et une taille de bloc minimale de 2,5 m x 2,5 m x 2,5 m. L'interpolation des teneurs a été obtenue par ID2 à l'aide de limites dures. Les valeurs de densité apparente ont été appliquées par lithologie (g/cm3) : zone à faible teneur = 2,82; zone à haute teneur = 2,82; paragneiss = 2,8; quartzite = 2,73; pegmatite = 2,63, marbre = 2,75 et OB = 2,0. L'estimation des ressources minérales est classée comme indiquée et présumée. La catégorie de ressources minérales indiquée est définie avec un minimum de trois (3) trous de forage dans les zones où l'espacement des forages est inférieur à 55 m et où une continuité géologique et de teneur raisonnable a été démontrée. La catégorie présumée est définie avec un minimum de deux (2) trous de forage dans des zones où l'espacement de forage est inférieur à 100 m et où une continuité géologique et de teneur raisonnable a été démontrée. Les limites de l'écrêtage ont été utilisées pour la classification en fonction de ces critères. L'estimation des ressources minérales est limitée par la fosse avec un angle de pente du substratum rocheux de 45° et un angle de pente de mort-terrain de 30°. Il est rapporté à une teneur de coupure de graphite de 1,5%. La teneur de coupure a été calculée à l'aide des paramètres suivants : coût de traitement = 13,04 $ CA; coût de transport du produit = 41,16 $ CA; coût minier (roche) = 3,70 $ CA; coût minier (BO) = 2,90 $ CA; prix du graphite = 1 098,07 $US/tonne de graphite; Taux de change USD:CAD = 1,32; Récupération du graphite en produit concentré = 94,7 %. La teneur de coupure devrait être réévaluée à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coûts d'extraction, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier près, conformément aux recommandations de la Norme 43-101, et tout écart dans les totaux est attribuable aux effets d'arrondissement. Les auteurs du ERM n'ont connaissance d'aucun problème connu lié à l'environnement, aux permis, aux questions juridiques, aux titres, à la fiscalité, aux questions sociopolitiques ou à la commercialisation, ni à aucun autre problème pertinent non signalé dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

L'ERM mise à jour pour le projet La Loutre a utilisé toutes les données validées disponibles et comprend les résultats incorporés dans le modèle de ressources des programmes de forage de 2014 à 2022 pour un total de 28 243 mètres dans 190 trous de forage au diamant. Les trous de forage sont espacés de 30 à 100 mètres de façon variable dans la zone de ressources centrales. Les gisements ont été modélisés à l'aide du logiciel Leapfrog pour créer des domaines en utilisant la lithologie, la structure et le type d'altération (ou assemblage) et l'intensité, avec une analyse de la continuité de la teneur en graphite de chaque domaine. Le modèle de domaine minéralisé est constitué de deux principaux domaines porteurs de graphite qui comprennent cinq enveloppes à haute teneur. Les enveloppes à haute et basse teneur ont été utilisées pour mieux guider le processus d'interpolation en utilisant l'anisotropie dynamique pour ajuster les ellipsoïdes de recherche en fonction de l'orientation moyenne de chaque domaine (azimut et plongée).

L'estimation a été préparée à l'aide d'une approche de modèle de bloc (dimensions de bloc de 5,0 x 5,0 x 5,0 mètres avec sous-blocage jusqu'à 2,5 mètres) utilisant une interpolation de distance au carré inverse (« ID2 ») contrainte par des wireframes 3D utilisant des limites de domaine fermées. Le logiciel de planification minière Whittle a été exécuté sur le modèle de bloc pour limiter la ressource et pour soutenir l'exigence de l'ICM selon laquelle les ressources minérales ont « des perspectives raisonnables d'extraction économique éventuelle ». Les pentes de la fosse dans ont été assumées de 45° en substratum rocheux et de 30° en mort-terrain, et l'estimation des ressources minérales suppose un prix à long terme de 1 098,07 $US par tonne de graphite. Le taux de récupération de graphite est supposé à 94,7 %, comme l'indiquent les essais métallurgiques effectués à ce jour. Seule la minéralisation contenue dans l'enveloppe optimisée de la fosse a été incluse dans l'estimation des ressources. L'estimation des ressources a été réalisée par InnovExplo avec une date d'entrée en vigueur du 31 mars 2023 et est déclarée à un seuil de coupure de 1,50 % Cg.

Le rapport final sera publié dans les 45 jours suivant le présent communiqué de presse.

Personne qualifiée pour le contenu technique au projet La Loutre

L'ERM a été préparé par Marina Iund, géo., Martin Perron, ing. et Simon Boudreau, ing. d'InnovExplo Inc., et Pierre Roy, ing., de Soutex. Mme. Iund et M. Perron, Boudreau et Roy ont examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse en ce qui a trait à l'ERM.

À propos de Lomiko Metals Inc.

La société détient des intérêts miniers dans son projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province de Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains, de type flocon, à partir de matériaux riches en matières organiques, au cours d'un métamorphisme à haute température.

En plus de La Loutre, Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation pour obtenir sa participation de 70% dans le projet Bourier, conformément à l'accord d'option annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie James au Québec qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances de minéralisation.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Cheffe de la direction et Directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Internet à l'adresse www.lomiko.com.

Mise en garde concernant les estimations des ressources

Les lecteurs sont avertis que les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales économiques et que la viabilité économique des ressources qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales peut être influencée de façon importante par des questions géologiques, environnementales, de permis, juridiques, de titres, sociopolitiques, de commercialisation ou d'autres questions pertinentes. L'estimation des ressources minérales est classée conformément aux « Normes de définition 2014 de l'ICM sur les ressources minérales et les réserves minérales » de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), incorporées par renvoi au Règlement 43-101. En vertu du Règlement 43-101, les estimations des ressources minérales présumées peuvent ne pas constituer la base d'études de faisabilité ou de préfaisabilité ou d'études économiques, à l'exception d'une évaluation économique préliminaire telle que définie dans le Règlement 43-101. Les lecteurs sont priés de ne pas présumer que d'autres travaux sur les ressources déclarées mèneront à des réserves minérales qui peuvent être exploitées économiquement. Une ressource minérale présumée telle que définie par le Comité permanent de l'ICM est « la partie d'une ressource minérale pour laquelle la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités ». Les preuves géologiques sont suffisantes pour insinuer, mais non pour vérifier, la continuité géologique et la continuité de la teneur ou de la qualité. Une ressource minérale présumée a un niveau de confiance inférieur à celui qui s'applique à une ressource minérale indiquée et ne doit pas être convertie en réserve minérale. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être valorisées en ressources minérales indiquées avec la poursuite de l'exploration.

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué de presse au sujet de la société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent constituer des « informations prévisionnelles » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information financière contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts prévus de l'exploration et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier pour l'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un de ses projets (y compris par les marchés financiers) ; tout impact prévu de la COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la Société, la situation financière ou les opérations de la Société, et le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent sensiblement. Ces IP reflètent les points de vue actuels de la société sur les événements futurs et, bien que la société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle, ils sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et des contingences importantes. Par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'elle reflétera fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles se fonde ces IP comprennent, sans s'y limiter, les suivantes le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; la relation d'affaires entre la Société et ses partenaires commerciaux ; la capacité de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires et de financer, d'explorer, de faire progresser et de développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découlent et le calendrier de réalisation ; la capacité de fonctionner de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à la réception et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et des autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de la COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le domaine de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Énoncés prospectifs » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Internet. Toutes les IP contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prévisionnelles contenues dans le présent document pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

