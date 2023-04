Gala RH 2023 : dévoilement des finalistes des prix Reconnaissance RH





MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le 7 juin prochain, la communauté RH et d'affaires se donne rendez-vous au Salon Richmond à Montréal pour la 5e édition du Gala RH. Organisé au profit de la Fondation CRHA, l'événement sera l'occasion de souligner l'apport de professionnels d'exception et de projets RH remarquables.

Les finalistes des prix Reconnaissance RH

Quatre jurys - composés de membres du conseil d'administration et de membres de l'Ordre experts dans leur domaine - ont analysé les candidatures et déterminé les finalistes des 14 catégories suivantes :

Dirigeant de l'année Santé et mieux-être Développement des compétences Relève Livre de l'année Innovation et technologie Grande entreprise Gouvernance Équité, diversité et inclusion PME de l'année Fonction publique et parapublique Transformation OBNL et organismes bénévoles Stratégie de recrutement et marque employeur

Découvrez les 41 finalistes des prix Reconnaissance RH 2023!

Les récipiendaires de la Distinction Fellow

Cette année, le jury de la Distinction Fellow a retenu cinq membres d'exception qui se sont illustrés dans leur carrière et qui ont contribué à l'essor de la profession. Ces cinq nouveaux Fellows seront également honorés au Gala RH 2023 :

Annie Boilard , CRHA , présidente de Réseau Annie

, présidente de Réseau Annie Geneviève Cloutier , CRHA , associée, rémunération et performance, Normandin Beaudry

, associée, rémunération et performance, Geneviève Desautels, CRHA , directrice générale d'Éduc'alcool

, directrice générale d'Éduc'alcool Didier Dubois , CRHA , conférencier, auteur, stratège marketing RH et solutions RH numériques, HRM Groupe inc.

, conférencier, auteur, stratège marketing RH et solutions RH numériques, HRM Groupe inc. Nathalie Francisci , CRHA, présidente exécutive régionale, Gallagher

Par ailleurs, Renée Michaud, CRHA, ainsi que Ginette Morin, CRHA, recevront le Prix engagement de l'Ordre, qui reconnaît la contribution de professionnels qui oeuvrent bénévolement, souvent dans l'ombre, à la réussite des activités de l'Ordre et à l'évolution de la profession.

Un gala au profit de la Fondation CRHA

Plusieurs centaines de personnes sont attendues le 7 juin prochain pour célébrer la profession. Des tables pour les entreprises sont également disponibles. Les profits de cette soirée seront versés à la Fondation CRHA afin de soutenir l'avancement de l'éducation et de la recherche en gestion des ressources humaines et en relations industrielles. Pour plus d'information, visitez le site galarh.org .

À propos de l'Ordre

Regroupant 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

