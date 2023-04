DNV décerne à Aidro la première certification mondiale d'installation de fabrication additive pour l'impression 3D métallique avec deux technologies





Desktop Metal, Inc. (NYSE : DM) a annoncé aujourd'hui que sa filiale Aidro, pionnière dans la production en volume de systèmes hydrauliques et fluidiques de nouvelle génération grâce à la fabrication additive (FA) métallique, a obtenu la toute première certification mondiale de fabricant FA de DNV, le leader mondial de la gestion des risques et société d'assurance qualité pour les industries du pétrole, du gaz et maritime pour deux technologies d'impression métallique.

DNV a décerné deux certifications, DNV-SE-0568 et DNV-ST-B203, à l'usine d'Aidro de Taino, en Italie. Ces certifications sont reconnues mondialement et ont été conçues pour soutenir spécifiquement la chaîne de valeur de l'énergie critique, qui comprend l'industrie maritime, du pétrole et du gaz.

Ces certifications suivent un processus d'examen rigoureux par DNV, y compris un audit de l'installation d'Aidro, la qualification des processus de FA métallique, ainsi que la qualification des pièces produites par Aidro par des méthodes de FA, y compris des tests mécaniques, microstructuraux et macrostructuraux. Pour obtenir la certification de niveau AMC 3 pour la fusion laser sur lit de poudre, DNV a qualifié une pièce spécifique en 316L produite par Aidro pour un client, ainsi qu'une pièce en 17-4PH pour la certification de niveau AMC 1 par jet de liant.

« Notre équipe est incroyablement fière de recevoir cette certification mondiale pour le jet de liant et la fusion laser sur lit de poudre », déclare Valeria Tirelli, présidente et cheffe de la direction d'Aidro, basée à Taino, en Italie. « Le processus rigoureux utilisé par DNV va renforcer la confiance de l'industrie dans ces méthodes de fabrication additive et continuer à soutenir la transition des industries exigeantes de l'énergie, du pétrole, du gaz et maritime vers la fabrication additive 2.0. Les clients qui font le pari de la FA 2.0 bénéficient déjà d'avantages incroyables, notamment des améliorations des performances, des pièces plus légères, une fabrication distribuée à la demande et un inventaire numérique qui réduit le besoin de stock physique. »

Ric Fulop, fondateur et PDG de Desktop Metal, note que la certification de jet de liant d'Aidro a été rendue possible par Desktop Metal Shop Systemtm, qui imprime de l'acier inoxydable 17-4PH. « La certification de jet de liant d'Aidro souligne les excellentes performances et la fiabilité de Shop System, ainsi que sa capacité à servir les industries les plus exigeantes telles que l'industrie du pétrole et du gaz », déclare-t-il. « Nous félicitons tous les employés de la Team DM chez Aidro et Desktop Metal qui ont contribué à cette réussite. »

DNV a indiqué que la qualification d'Aidro est une étape importante pour l'entrée des industries critiques dans une nouvelle ère de fabrication numérique.

« Nous félicitons Aidro pour avoir été la première société au monde dans l'industrie à recevoir la qualification de DNV pour la technologie de jet de liant (BJT) aux niveaux AMC 1 et AMC 3 pour la technologie de fusion sur lit de poudre par faisceau laser (PBF-LB). Nous avons hâte de continuer notre étroite collaboration avec Aidro pour faire avancer le passage au numérique dans la fabrication et pour leur fournir, ainsi qu'à leurs clients, l'assurance et la confiance dans les produits FA à mesure que leur utilisation se développe dans tout le spectre énergétique », déclare Sastry Kandukuri, responsable des pratiques mondiales sur la fabrication additive au centre technologique de DNV à Oslo, en Norvège.

« En raison de l'impact significatif que la fabrication additive aura sur la future chaîne de valeur énergétique, nous soulignons l'importance de produire des composants qui répondent aux normes de l'industrie. Le certificat de qualification de l'installation DNV sert d'indicateur de qualité crucial, confirmant qu'un fabricant et son installation ont satisfait aux normes nécessaires pour produire des composants critiques pour les applications énergétiques. La collaboration hautement productive entre DNV et Aidro a joué un rôle important dans l'engagement d'excellence d'Aidro dans ce domaine, et DNV est fier d'en avoir fait partie », ajoute Sastry Kandukuri.

Aidro est un leader éprouvé dans l'adoption de la FA dans le secteur de l'énergie. Le travail d'Aidro avec DNV a commencé en 2018, lorsque Aidro a contribué à la rédaction des directives qui sont devenues la base de la norme DNV-ST-B203. Aidro a également collaboré avec l'American Petroleum Institute et AM Energy pour développer des normes et promouvoir l'utilisation de la FA dans l'industrie de l'énergie.

« En tant que président du réseau AM Energy et responsable FA chez Equinor, une société énergétique internationale et l'un des utilisateurs finaux de l'écosystème FA, je félicite Aidro pour avoir réussi à devenir l'un des premiers fournisseurs certifiés en tant qu'usine FA dans l'industrie de l'énergie », déclare Brede Laerum. « Les inventaires numériques, associés à la fabrication à la demande de pièces de rechange, vont transformer la chaîne d'approvisionnement et garantir que nous pouvons assurer l'approvisionnement en interne de la production de pièces afin de devenir plus rentables et durables, d'améliorer la résilience de l'approvisionnement et de promouvoir la création de valeur locale. »

Desktop Metal (NYSE:DM) est le leader de la fabrication additive 2.0, une nouvelle ère de production de masse numérique à la demande de produits industriels, médicaux et de consommation. Nos imprimantes 3D, nos matériaux et nos logiciels innovants offrent la vitesse, le coût et la qualité des pièces nécessaires à cette transformation. Nous sommes les pionniers et leaders mondiaux des méthodes d'impression 3D qui, selon nous, permettront ce changement, le jet de liant et le traitement numérique de la lumière. Aujourd'hui, nos systèmes impriment du métal, des polymères, du sable et d'autres céramiques, ainsi que de la mousse et du bois recyclé. Des fabricants utilisent notre technologie dans le monde entier pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, augmenter la flexibilité et produire des conceptions qui résolvent les problèmes les plus difficiles du monde et permettent des innovations autrefois impossibles.

