Les Canadiens et Canadiennes font face à des obstacles financiers quant à la priorisation de leur bien-être





Une étude réalisée par Environics Research et commissionnée par Dialogue révèle que la population ne dispose pas des ressources nécessaires pour améliorer son bien-être et s'attend à un soutien des employeurs.

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude révèle que les Canadiens priorisent leur bien-être plus que jamais face à l'augmentation des problèmes de santé physique et mentale. Avec des obstacles financiers et un manque de temps les empêchant d'améliorer leur bien-être, ils s'attendent à un soutien de la part des employeurs.

Le rapport La position des Canadiens et Canadiennes sur la santé, le bien-être et les avantages sociaux est une initiative de recherche qui met en lumière les principaux défis en matière de santé et de bien-être auxquels sont confrontés les Canadiens à travers le pays. Il a été commissionné par Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX:CARE) (« Dialogue »), la principale plateforme de soins de santé et de bien-être au Canada, et réalisé par Environics Research , une firme canadienne d'études de marché qui fournit des renseignements fondés sur des données probantes depuis plus de 50 ans. Le rapport présente les nouvelles tendances et perspectives concernant le bien-être de la population canadienne, ainsi que les obstacles à l'amélioration et les attentes quant au rôle que les employeurs doivent jouer.

70 % des gens au Canada sont plus attentifs à leur santé depuis quelques années, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2021. Faisant face à des préoccupations en matière de santé, plus d'une personne sur trois ont déclaré que leur santé physique, leur santé mentale et/ou sa situation financière s'est détériorée ou s'est considérablement détériorée au cours des deux dernières années. Pour ce qui est des Canadiens travaillant à distance, 55 % d'entre eux ont constaté une augmentation du stress et de l'anxiété. La plupart d'entre eux se sentent à l'aise de demander un soutien en matière de santé mentale, compte tenu de la diminution de la stigmatisation, mais seule la moitié des Canadiens indiquent avoir les moyens financiers pour le faire.

« Les problèmes de santé physique et mentale ont des répercussions importantes sur le bien-être et, s'ils ne sont pas traités, peuvent avoir de nombreux effets en aval sur la productivité et peuvent contribuer à des problèmes de santé chroniques », explique Dr Stephanie Moynihan, directrice médicale adjointe chez Dialogue. « Il est important que les Canadiens et Canadiennes reconnaissent les obstacles qui les empêchent d'améliorer non seulement leur santé physique et mentale, mais aussi leur bien-être général. Être bien, c'est plus que l'absence de maladie, et l'adoption d'habitudes plus saines peut non seulement aider à inverser ou à mieux contrôler les problèmes de santé physique et mentale chroniques, mais aussi à les prévenir. »

Les obstacles financiers (40 %) et le manque de temps (32 %) empêchent les Canadiens de prioriser leur bien-être et les employés s'attendent de plus en plus à un soutien de la part de leur employeur. Neuf personnes sur 10 estiment qu'il est important que les employeurs apportent leur soutien pour améliorer le bien-être, mais seulement la moitié des employés ont remarqué que les employeurs prennent des mesures en ce sens.

Le soutien actuel est insuffisant ou rate la cible. 40 % des personnes n'ont jamais eu recours à leur programme d'aide aux employés (PAE), et une personne sur trois considère que le soutien en matière de santé mentale offert par les régimes d'avantages sociaux est insuffisant. Sept employés sur 10 ont également déclaré que les gestionnaires n'ont pas été suffisamment formés ou n'ont pas la formation nécessaire pour reconnaître et soutenir leurs besoins en matière de santé mentale.

« Alors que les Canadiens et Canadiennes reconnaissent une détérioration de leur santé physique et mentale, ainsi que de pressions financières - des problèmes qui peuvent être exacerbés par les situations de travail - ils attendent davantage de soutien de la part de leurs employeurs », a déclaré Ahsan Sadiq, vice-président Santé et bien-être chez Environics. « Les services payés par l'employeur, lorsqu'ils sont accessibles et promus, peuvent améliorer les indicateurs de bien-être et offrir un important rendement du capital investi grâce à l'augmentation de la satisfaction au travail et de la rétention des talents. »

Au-delà des PAE, les soins virtuels sont de plus en plus souvent proposés dans le cadre de solutions payées par l'employeur pour favoriser le bien-être. 77 % des Canadiens estiment qu'il s'agit de l'avenir des soins de santé, en particulier lorsque les professionnels de la santé physique et mentale ont une vue d'ensemble sur leur santé et de leur bien-être. La plupart des personnes privilégient également l'accès à une variété de soutiens en un lieu central, et sont tout aussi susceptibles de se soutenir eux-mêmes avec des outils et des ressources de santé mentale autoguidés qu'ils le sont de communiquer avec un professionnel.

En réfléchissant sur les manières de mieux soutenir leurs employés, les employeurs doivent garder à l'esprit que les Canadiens ont des attentes élevées. La motivation pour les employeurs est simple, car il a été démontré que l'investissement dans le bien-être entraîne une plus grande satisfaction au travail, une augmentation de la productivité et une meilleure rétention des talents.

