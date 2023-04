Quatrième étude annuelle sur le Jour de la Terre de Placements Mackenzie : La confiance est un réel souçi pour les Canadiennes et Canadiens pour ce qui est de l'investissement durable





Quatre-vingt-un pour cent des Canadiennes et Canadiens interrogés pensent qu'il est important d'utiliser leurs investissements pour exercer une influence positive sur le changement sociétal.

Quatre-vingt-douze pour cent de ceux et celles qui détiennent des investissements durables prévoient augmenter leur investissement au cours des prochaines années, contre 71 pour cent l'année dernière.

Cependant, six personnes sur dix s'inquiètent de l'écoblanchiment et du manque de transparence dans la gouvernance d'entreprise.

TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - Selon la quatrième étude annuelle de Placements Mackenzie réalisée dans le cadre du Jour de la Terre, bien que la vaste majorité des Canadiennes et Canadiens interrogés (81 pour cent) pensent qu'il est important d'utiliser leurs investissements pour influencer positivement le changement sociétal, nombre sont ceux et celles qui s'inquiètent de l'impact réel des investissements durables.

L'étude, réalisée en partenariat avec Pollara Strategic Insights, s'est intéressée au niveau de confiance des Canadiennes et Canadiens dans les déclarations des entreprises en matière de développement durable et dans la transparence de la gouvernance d'entreprise. Voici les principales constatations de cette étude :

Six Canadiennes et Canadiens interrogés sur dix se demandent si leurs investissements durables sont vraiment « durables », l'écoblanchiment (35 %) et la capacité d'accéder à l'information et de tenir les entreprises responsables de leur impact sur la société et la planète (31 pour cent) étant les principales préoccupations.

La moitié des Canadiennes et Canadiens interrogés (51 pour cent) estiment que les déclarations de durabilité ne sont pas crédibles (20 pour cent) ou ne savent pas si elles le sont (31 pour cent).

Soixante-dix-huit pour cent indiquent qu'il est important d'accroître la transparence et l'accès aux informations sur les pratiques commerciales et les résultats des déclarations d'impact de l'investissement durable.

« Alors que le monde s'oriente vers un avenir plus durable, les Canadiennes et Canadiens demandent à juste titre que les institutions financières - et les entreprises dans lesquelles ils investissent - rendent des comptes, a déclaré Fate Saghir, cheffe du développement durable, Placements Mackenzie. Il est clair qu'ils estiment que notre industrie peut faire davantage, notamment en améliorant la transparence de ses pratiques. En tant que secteur, nous avons fait des progrès, mais nous devons poursuivre nos efforts visant des déclarations complètes, un langage simple et des résultats plus clairs, afin d'offrir à la clientèle une plus grande tranquillité d'esprit. »

Les Canadiennes et Canadiens de plus en plus soucieux de l'impact de leurs placements

L'étude s'est également intéressée à l'évolution de la perception des Canadiennes et Canadiens à l'égard des investissements durables en général. L'étude a révélé :

La grande majorité des Canadiennes et Canadiens interrogés (72 pour cent) estiment que les changements économiques, environnementaux et sociaux survenus ces dernières années les ont rendus plus conscients de ce qui se passe dans le monde.

Quatre-vingt-douze pour cent des personnes qui détiennent des investissements durables prévoient augmenter leur investissement au cours des prochaines années, contre 71 pour cent l'année dernière.

Les Canadiennes et Canadiens sont de plus en plus conscients de leurs décisions d'investissement, 54 pour cent des personnes interrogées étant susceptibles de réfléchir à la manière dont elles peuvent avoir un impact positif sur le monde, contre 50 pour cent en 2022.

« Plus que jamais, les Canadiennes et Canadiens s'interrogent sur l'impact de leurs décisions d'investissement sur le monde, ce qui est une tendance encourageante, a déclaré Mme Saghir. Nous constatons également une prise de conscience croissante du fait que l'investissement durable peut signifier répondre à nos besoins actuels sans compromettre les besoins des générations futures, tout en offrant un potentiel de performance à long terme pour les portefeuilles. »

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 194 milliards de dollars au 31 mars 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 mars 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 8 au 15 mars 2023 auprès de 1 000 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±3,1 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des données du plus récent recensement, afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble.

