/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant le programme Ma famille, ma communauté à Port-Cartier/

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Aînés, Joël Arseneau, dénonce que le gouvernement du Québec utilise le nouveau crédit d'impôt remboursable de 2000$ pour le soutien aux aînés pour se rembourser une...

Une nouvelle étude révèle que les Canadiens priorisent leur bien-être plus que jamais face à l'augmentation des problèmes de santé physique et mentale. Avec des obstacles financiers et un manque de temps les empêchant d'améliorer leur bien-être,...