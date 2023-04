Les Coops de l'information obtiennent le statut d'OJE





QUÉBEC, le 13 avril 2023 /CNW/ - La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i) obtient officiellement le statut d'Organisation journalistique enregistrée (OJE). Octroyée par le gouvernement fédéral, cette reconnaissance accorde les mêmes avantages fiscaux que ceux consentis aux organismes de bienfaisance. Ainsi, CN2i pourra notamment bénéficier d'exemption d'impôts et émettre des reçus pour dons de charité.

CN2i est le quatrième média au Québec à être reconnu OJE, après La Presse, le site journaldesvoisins.com et les Services d'information communautaire de la Vallée de la Châteauguay. À l'échelle du Canada, neuf organisations disposent de ce statut.

« Les avantages découlant du statut d'Organisation journalistique enregistrée sont significatifs et seront déterminants dans la poursuite de notre mission première, qui est d'offrir une information locale de qualité sur le territoire du Québec et dans l'Est de l'Ontario. Il s'agit en ce sens d'un levier supplémentaire pour soutenir le déploiement numérique de l'entreprise amorcé en 2020. Conjuguée aux différents forfaits d'abonnement ainsi qu'à la présence de précieux partenaires, cette reconnaissance permet de faire un pas supplémentaire dans cet important virage de notre histoire. »

Geneviève Rossier, directrice générale de CN2i

Créé dans le but de contribuer à la pérennité des entreprises de presses, le statut d'OJE nécessitait que CN2i devienne une coopérative à but non lucratif. C'est dans cet esprit qu'en mars dernier, les sept coopératives de solidarité qui composaient l'organisation ont été fusionnées au sein d'une seule et même entité. Cette démarche était essentielle puisque l'un des prérequis au statut d'OJE était l'élimination de tous les échanges de nature financière entre CN2i et les coops locales.

Groupe médiatique implanté dans six régions du Québec, CN2i regroupe Le Soleil de Québec, Le Droit d'Ottawa, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Tribune de Sherbrooke, La Voix de l'Est de Granby et les As de l'information.

