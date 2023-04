Azimut nomme Rock Lefrançois Vice-Président Exploration





TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir d'annoncer que M. Rock Lefrançois, Géo., a été promu Vice-Président Exploration de la Société. M. Lefrançois agissait auparavant en tant que Directeur - Projets Spéciaux pour Azimut.

M. Lefrançois détient 35 ans d'expérience internationale dans la recherche, l'évaluation et le développement de gisements aurifères et de métaux de base à travers les Amériques. Au cours de ses 15 années d'engagement auprès de sociétés minières de taille intermédiaire, il a été responsable de la mise en oeuvre de programmes de génération et d'acquisition de projets, de la gestion de programmes d'exploration et d'importants programmes de forage de définition de ressources et de réserves minérales, et a collaboré aux évaluations économiques. Au cours des 20 dernières années, M. Lefrançois a été impliqué dans la gestion et le développement de sociétés cotées en bourse, incluant des juniors d'exploration ou au stade de développement minier.

En tant que président et chef des opérations de NioGold Mining Corp., il a été un contributeur clé à la consolidation de la plus grande position de terrain dans le camp aurifère de Malartic en Abitibi, à la définition de 2 millions d'onces en ressources aurifères et à la négociation de partenariats stratégiques avec des producteurs d'or. NioGold a été acquis par le Groupe Osisko en 2016.

En tant que chef des opérations de Columbus Gold Corp. (maintenant Orea Mining Corp.), M. Lefrançois était responsable de la gestion en coparticipation entre Columbus et le producteur d'or Nord Gold plc pour la réalisation de l'étude de faisabilité bancaire et de l'étude d'impact environnemental et social sur le projet de mine d'or à ciel ouvert de Montagne d'Or (ressources de 4,8 millions d'onces, réserves de 2,8 millions d'onces), situé en Guyane française, Amérique du Sud, menant à une décision de construction par les partenaires et le commencement du processus d'obtention de permis miniers. Plus récemment, en tant que président et chef des opérations, puis président et chef de la direction de Columbus, Rock a mis en oeuvre une stratégie de croissance impliquant la recherche, l'évaluation et l'acquisition de projets aurifères en Amérique du Sud avec une priorité sur les Guyanes.

M. Lefrançois est titulaire d'un baccalauréat, spécialisation en géologie, de l'Université Concordia à Montréal.

Un total de 100 000 options d'achats d'actions d'Azimut a été octroyé à M. Lefrançois, lié à cette promotion en tant que Vice-Président Exploration. Ces options deviendront disponibles par tranches sur une période de 3 ans avec un prix d'exercice de 1,44 $ par action, et sont exerçables sur une période de 10 ans. Cet octroi est sujet à l'approbation des autorités réglementaires.

À propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est avancé activement vers la définition de ressources aurifères initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Au moins 10 programmes de travaux sont prévus en 2023, y compris une phase agressive d'évaluation de terrain centrée sur le lithium, dès que possible après la saison hivernale.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Azimut est dirigée par une équipe bénéficiant d'une vaste expertise de l'industrie minière au niveau national et international, incluant les aspects techniques, financiers et légaux du stade de l'exploration à la production. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,7 millions d'actions émises et en circulation.

