Annonce d'une distribution de premier plan pour la série dramatique originale SO LONG, MARIANNE de NRK et Crave

Alex Wolff, Thea Sofie Loch Næss, Anna Torv et Noah Taylor seront les têtes d'affiche de la nouvelle série de huit épisodes racontant l'histoire d'amour qui a inspiré la célèbre chanson de Leonard Cohen

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - NRK et Crave ont annoncé aujourd'hui la distribution principale de leur série originale très attendue SO LONG, MARIANNE, qui raconte l'histoire d'amour légendaire du chanteur et poète Canadien Leonard Cohen et de sa muse Marianne Ihlen. Alex Wolff (The Line, Hereditary, Jumanji) y incarnera Leonard, et Thea Sofie Loch Næss (Polaroid, The Last Kingdom, Wisting), Marianne. Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us, Mindhunter) et Noah Taylor (Preacher, Peaky Blinders, Game of Thrones) se joindront à eux dans les rôles respectifs de Charmian Clift et de George Johnston.

Le tournage de cette série réalisée par Øystein Karlsen (Exit, Lillyhammer, Dag) a commencé le 24 mars dernier et celui-ci se déroulera à différents endroits, notamment sur l'île grecque d'Hydra, à Oslo (Norvège) et à Montréal (Canada).

